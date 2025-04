Zásnuby ve velkém stylu: Český zápasník a influencer žádal o ruku na soukromém ostrově

Když už nasadit prsten své vyvolené, pak v pořádně velkém stylu. Známý influencer a zápasník Datel se nerozpakoval náležitě plácnout přes kapsu.

Marek Valášek, jehož nejspíš znáte pod přezdívkou Datel, kterou používá na sociálních sítích i při bojových sportech, se rozhodl do toho praštit. Se svou přítelkyní Barborou Stříteskou se poznal před lety při natáčení reality show Like House, kde si oba dali trochu do trumpety a vyjeli po sobě. Datlova tehdejší přítelkyně Nikol Martínková z toho doma netryskala úplně čirým nadšením, nutno dodat.

S Nikol se pak Marek nepříliš překvapivě rozešel, ale kdo by si myslel, že s Barborou šlo jen o opilecký úlet, který nikam nepovede, šeredně by se spletl. Marek s ní vydržel, mají spolu syna a nyní už chystají i svatbu.

Datel žádal o ruku na Bali, kde se nijak nerozpakoval a pronajal za tím účelem soukromý ostrov. Z okvětních lístků vyskládal osudovou otázku, partnerce zakryl oči a poklekl před ní s prstenem, zkrátka divadlo, jak má být. A jelikož žijeme v době, kdy se prokliky musí protáčet a lajky se vyvažují zlatem, celá akce je samozřejmě ke zhlédnutí na internetu:

„Bylo to strašně moc krásný. Já jsem to fakt netušila, byla jsem hrozně moc překvapená. Byl to asi nejkrásnější pocit. Když mi zavázal oči, začalo mi tlouct srdce a začala jsem zničehonic brečet,“ radovala se pak Bára na svých sociálních sítích.