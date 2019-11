Tři skoro stoleté komunistické papaláše obvinili kvůli střelbě na hranicích

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil trestní stíhání bývalých vedoucích československých představitelů Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Podle policie zneužili pravomoci úřední osoby, když v letech 1976 až 1989 nezabránili střelbě na státních hranicích.

Všichni tři bezmála století muži jsou stíháni na svobodě. Bude-li jim prokázána vina, hrozí jim od dvou do deseti let vězení. Podle kriminalistů bylo kvůli jejich nečinnosti od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno. V roce 1976 vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jenž každému člověku zaručoval právo svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně vlasti.

Obvinění 97letého někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, 95letého bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala a 89letého někdejšího federálního ministra vnitra Vratislava Vajnara je podle žalobců výsledkem prověřování trestního oznámení, které před dvěma lety podala Platforma evropské paměti a svědomí.

"Trestní stíhání bylo zahájeno poté, co byly nalezeny klíčové archivní dokumenty, které prokazují, že obvinění byli informováni o střelbě na hranicích a že přímo dávali pokyny ministrům, jaké právní předpisy mají přijmout," uvedl dozorující státní zástupce Tomáš Jarolímek. Stíhání má podle něj souvislost s trestním řízením vedeným ve Spolkové republice Německo. "Vytvořili jsme s německými prokurátory společný vyšetřovací tým a inspirovali se jejich případy z devadesátých a nultých let," vysvětlil.

Předseda ODS Petr Fiala lituje toho, že stíhání Jakeše a Štrougala nezačalo už před lety, na spravedlnost ale podle něj není nikdy pozdě. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček označil stíhání třicet let po sametové revoluci za pouhé politické gesto. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jde o "náhradní téma, když pravicové opozici chybí něco jiného, čím by oslovila". Filip připomněl, že u Jakeše a Štrougala jde už o několikátý pokus o stíhání.

Štrougala vyšetřovala policie už dříve kvůli odpovědnosti za smrt lidí, kteří zahynuli při snaze o překročení železné opony. V roce 2016 ÚDV vyšetřování ukončil a uvedl, že případ byl promlčen. V roce 2002 soudy zprostily Štrougala obžaloby ze zneužití pravomoci veřejného činitele. V roce 2003 byl Jakeš zproštěn obvinění, že v roce 1968 pomáhal promoskevské skupině ve vedení KSČ k vlastizradě. Štrougal, Jakeš a dalších pět lidí bylo také obviněno za podíl na nezákonném vyzbrojování Lidových milicí, stíhání ale vyšetřovatelé následně zastavili.