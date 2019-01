Král Dunaje a ti druzí aneb Jak se také prchalo před komunisty

14:54

Vláda by se měla v pondělí vrátit k projednávání návrhu nařízení na zvýšení životního minima , s nímž přišla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní by nejnižší uznaná částka pro život, která se využívá pro stanovení dávek, alimentů či nezabavitelného minima při exekuci, měla vzrůst po sedmi letech o 11 procent. Pro samotného dospělého by se měla zvednout o 380 korun na 3790 korun. Záměr přidat už od ledna v kabinetu v prosinci neuspěl. Ministerstvo financí je proti.