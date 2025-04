Obchodní válka na ostří nože: Čína vzkazuje Trumpovi, že ustupovat nebude

Peking dává světu jasné varování: tentokrát žádné ústupky. Čína odmítá tančit podle not amerického prezidenta Donalda Trumpa, který roztočil spirálu cel a ekonomického nátlaku. Namísto smířlivých gest přichází tvrdá rétorika, strategické tahy a signály, že nejlidnatější země planety je připravena na dlouhou a ostrou válku – obchodní, ale s globálním dopadem.

Napětí mezi USA a Čínou přerůstá ve vážný konflikt, který může otřást nejen světovým trhem, ale i samotnými dodavatelskými řetězci. Peking má toho dost. Vzkazuje Washingtonu: „Nebudeme se podvolovat, nenecháme se vydírat.“ A jak ukazují poslední kroky, myslí to smrtelně vážně.

Trump v pondělí znovu přiložil pod kotel. Požaduje, aby Čína stáhla své odvetné tarify ve výši 34 %, jinak přijdou další cla – tentokrát padesátiprocentní, což by ve výsledku znamenalo, že celkové zatížení čínského exportu do USA by vystoupalo na děsivých 104 %. Čína místo reakce v rukavičkách odpovídá s ledovým klidem: „My ustupovat nebudeme. Jestli chcete válku, budete ji mít.“

A že to myslí vážně, je jasné i z dalších kroků. Čínské úřady už aktivně připravují sadu ekonomických protiopatření – nejen další cla, ale i omezení vývozu klíčových strategických surovin. V první vlně padla sázka na vzácné zeminy, bez nichž se neobejde výroba baterií, polovodičů nebo vojenských technologií. Opatření míří přímo na srdce amerického technologického sektoru – od Tesly přes Lockheed Martin až po Apple a Google.

Ale to není všechno. Peking se zároveň obrací dovnitř. Online gigant Shein a další čínské firmy dostaly jasný signál: žádné stěhování výroby mimo Čínu. Kdo by chtěl odejít do Vietnamu nebo Kambodže, jako tomu bylo při předchozí obchodní válce, může narazit na tvrdou byrokratickou zeď. Čína si chce udržet průmysl doma, i kdyby to znamenalo, že firmy přijdou o část zisků.

Jenže právě tohle vyvolává paniku nejen mezi čínskými podnikateli, ale i v celém regionu. Asijské státy, které doufaly v přesun výroby, najednou zjišťují, že ani ony nejsou v bezpečí. Trump totiž neváhá pohrozit cly i na jejich zboží. Vietnam a Kambodža se tak z pozice "vítězů přesunu výroby" dostávají do ohrožené zóny.

Mezitím Peking pracuje na vnitřní stabilizaci. Centrální banka už uvolnila kurz jüanu, což má pomoci vývozcům. Připravují se nové půjčky, dotace a dokonce stimuly na podporu domácí spotřeby a porodnosti – Čína chce být nezávislá, soběstačná a silná.

Odborníci varují, že svět možná vstupuje do nové éry – éry "decouplingu", tedy odpojení dvou největších ekonomik světa. Zatímco Trump se snaží přitáhnout výrobu zpět do USA, Čína se připravuje na život bez amerického trhu. A obě strany mají páky, jak si vzájemně škodit. Analytici mluví o „první salvě“ a „předzvěsti nové studené války“. Výsledkem může být úplně nový světový ekonomický řád.

Trump se tváří jako neústupný vyjednavač. Ale tentokrát proti němu nestojí slabý soupeř. Čína má nejen suroviny, ale i plán, čas a nervy. A podle všeho nehodlá ustoupit ani o chlup.