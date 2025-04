Odchod Aničky ranil všechny: Kamarádka Eva Burešová se rozplakala v přímém přenosu

Tragédie, která zasáhla všechny. Nejbližší a dobří přátelé to ale samozřejmě bolí ještě o trochu víc.

Zprávu, že skvělá kamarádka prohrála boj s rakovinou, nechce dostat opravdu vůbec nikdo. Anička Slováčková zemřela v neděli večer, když se zrovna v přímém přenosu vysílal díl taneční soutěže Let's Dance... Kde zrovna měla tančit její blízká přítelkyně Eva Burešová.

Snad není potřeba dodávat, že po takové zprávě jí opravdu do tance nebylo. Nakonec s vypětím všech sil zachovala profesionalitu a vystřihla své taneční číslo, pak už ale nedokázala předstírat odměřený chlad a propukla v srdceryvný pláč, který nešlo zastavit.

„Evičko, já jen chci říct, protože je vidět, že jsi smutná, že jsi královna a že to zvládáš dneska večer i přesto, že tě bolí srdíčko. Myslím, že je fér to zmínit, protože se dnes večer méně usmíváš a všichni to cítíme a víme… Přijít o nejlepší kamarádku je těžké,“ snažila se jí utěšovat Dara Rolins.

Stranou nezůstal ani partner Přemek Forejt, který přispěchal s objetím a polibkem na rameno.