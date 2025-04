Česko pláče. Martin Dejdar: "Byla jsi krásný člověk." Dojemná slova přidal i prezident Pavel

Krutá zpráva zasáhla veřejnost jak kladivo. Přátelé i kolegové Aničky Slováčkové přicházejí s posledními rozloučeními.

Úmrtí milované a talentované Aničky Slováčkové otřásá veřejností: Před domem jejích rodičů samovolně vzniklo pietní místo, osobnosti i úplně normální fanoušci pláčou a nikomu není zrovna dvakrát do zpěvu. Řada hereckých a hudebnických kolegů věnovala Aničce svá poslední rozloučení, stranou ale nezůstávají i osobnosti z politické sféry. Dojemný vzkaz přidal i sám prezident Petr Pavel.

"Předčasného odchodu Aničky Slováčkové je mi upřímně líto. Měl jsem ji rád. Byla to mimořádně statečná a hodná mladá dáma. Člověk si uvědomí, že nikdo nevíme dne ani hodiny. A právě proto bychom se měli snažit nechat po sobě tu nejlepší stopu. Tak jako Anička," napsal prezident na sociálních sítích.

„Milá Aničko, já tomu pořád nevěřím. Vím, že je blbost psát, že jsme spolu ještě před pár dny natáčeli a že to bylo v pohodě. Ale je to tak. Je kolem nás tolik kreatur, které by měly táhnout do pekel, ale… Musíme věřit ve vyšší spravedlnost. Byla jsi krásný člověk a teď se z tebe stal anděl. Forever,“ loučil se Martin Dejdar.

„Aničko, je mi to nesmírně líto. Ať ti tam nahoře stále slunce svítí. Ty jsi ho tak milovala. Byla jsi tak mladá, talentovaná, hodná, energická, pokorná. Čistá duše, plná chuti do života… Je to opravdu nespravedlivé. S Aničkou jsme sice žádný společný projekt nevytvořili, ale sledoval jsem její tvorbu. A tato zpráva mě nesmírně zasáhla. Stále jsem věřil,“ kroutí hlavou Michal David.

„Aničko… šťastný let do nebe. Nikam jinam tvá cesta nemůže vést. Je mi to tak moc líto. Hlubokou soustrast celé rodině a všem blízkým,“ napsala Monika Absolonová.

„Bože můj, děvčátko, bytosti moudrá, Bože můj, Aničko, tohle ne. Tohle ne. Upřímnou soustrast všem blízkým. Strašná zpráva,“ neskrýval pohnutí Miroslav Etzler.