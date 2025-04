Nedá si pokoj: Režisérka zase polonahá, na premiéru se oblékla do pásku z květů

Nedávno se svěřila, že je jí v odhalených modelech dobře. A nešlo o planá slova, na premiéru Minecraftu vyrazila pouze v květinovém pásku.

Není to tak dlouho, co se režisérka Eva Toulová svěřila v rozhovoru pro eXtra.cz, že extravagantní a nepříliš zahalené módní kreace volí zcela účelně, protože ji baví provokovat. A funguje to mimochodem na jedničku – vždyť už o ní zase píšeme, což je toho jasným důkazem.

„Ano, já tím provokuji. Docela si to užívám, ty věci. Není to tak, že si to vezmete každý den a máte to na sobě osm hodin. Ale já si to vždycky takhle vezmu na nějakou příležitost, tak jen ať je to výstřední. Já se v těch odhalených modelech cítím opravdu velmi dobře. Musím říci, že je to opravdu velmi příjemné, ať si to každý vyzkouší. Opravdu si to užívám,“ přiznala pro eXtra.

A nejedná se o slova do větru, protože další divočinu na sebe navlékla hned vzápětí, když vyrazila na premiéru snímku podle hry Minecraft. Spodní polovina těla by ještě šla přehlédnout, černých legín přeci jen vidíme všude běžně dost, ale za horní polovinou už by se nejspíš ohlédl každý: Toulová oblékla pouze pásek z květů přes prsa, zbytek byl k vidění.

Provokace? Jednoznačně splněno! A podívat se samozřejmě můžete zde.