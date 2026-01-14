Sáhnete po telefonu hned po probuzení? Psychologové říkají, že to o vás prozrazuje víc dobrého, než si myslíte
14. 1. 2026 – 9:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Budík zazvoní. Otevřete oči. A ruka automaticky zamíří k telefonu. Zprávy, notifikace, čas, počasí, možná sociální sítě. Pokud jste si právě pomysleli „to jsem přesně já“, možná vás překvapí, co o tom říká psychologie.
Zvyk kontrolovat telefon hned po probuzení je často kritizovaný. Jenže odborníci upozorňují, že nejde jen o zlozvyk nebo závislost, ale o chování, které může odrážet i velmi pozitivní osobnostní rysy.
Není to lenost. Je to nastavení mysli
Psychologové se shodují, že ranní kontrola telefonu není náhodná. Pro mnoho lidí představuje způsob, jak se rychle zorientovat ve světě, dát mozku strukturu a připravit se na den. Ne každý, kdo ráno scrolluje, utíká před realitou.
Naopak – často jde o lidi, kteří chtějí mít přehled, kontrolu a pocit, že jsou „ve hře“.
Co mají tito lidé často společné
Výzkumy i klinická praxe ukazují, že lidé, kteří sahají po telefonu hned po probuzení, u sebe často vykazují tyto rysy:
- Tah na cíl a ambice
Rychlý start dne bez dlouhého rozkoukávání je typický pro lidi, kteří mají v hlavě priority. Telefon pro ně není zábava, ale nástroj.
- Silné vnímání času
Tihle lidé neradi „ztrácí minuty“. I první chvíle po probuzení chtějí využít efektivně – třeba jen mentálně.
- Vysoká citlivost na okolí
Potřeba informací souvisí s empatií a vnímavostí. Zajímá je, co se děje – u blízkých i ve světě.
- Sociální propojení
Pro mnoho lidí je první pohled na telefon spojený s kontaktem. Zpráva, odpověď, reakce. Je to moderní forma ranního „jsem tu“.
- Schopnost multitaskingu
Ranní telefon často patří lidem, kteří zvládají přepínat mezi úkoly rychle a intuitivně. Mozek jim naskočí téměř okamžitě.
Kde už může být problém
Samozřejmě existuje i druhá strana mince. Pokud vás hned po probuzení zaplaví stres, tlak nebo pocit, že „nestíháte ještě předtím, než vstanete z postele“, je to signál ke zpomalení.
Psychologové upozorňují, že:
- přemíra notifikací zvyšuje hladinu stresu,
- srovnávání na sociálních sítích může oslabovat sebevědomí,
- mozek bez klidného startu jede celý den v pohotovostním režimu.
Nejde ale o zákaz. Spíš o vědomé zacházení.
Malá změna, která může udělat velký rozdíl
Odborníci doporučují jednoduchý kompromis: nechte si prvních 5–10 minut dne bez obrazovky.Ne proto, že by byl telefon špatný, ale proto, že váš mozek potřebuje chvíli „naběhnout“ bez vnějších podnětů.
Pak si klidně telefon vezměte. Už ne jako první impuls, ale jako vědomou volbu.
Takže… je to špatně, nebo ne?
Sahat po telefonu hned po probuzení neznamená slabost ani závislost. Často to vypovídá o aktivní, zvídavé a propojené mysli. Rozhodující není že to děláte, ale jaký pocit u toho máte.
A pokud vám ranní kontrola telefonu pomáhá cítit se připravení na den – možná to není problém. Možná je to jen váš způsob, jak vstoupit do světa.
Jen se občas vyplatí položit si jednoduchou otázku: Řídím telefon já, nebo on mě?