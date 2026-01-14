Dnes je středa 14. ledna 2026., Svátek má Radovan
Sáhnete po telefonu hned po probuzení? Psychologové říkají, že to o vás prozrazuje víc dobrého, než si myslíte

14. 1. 2026 – 9:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Sáhnete po telefonu hned po probuzení? Psychologové říkají, že to o vás prozrazuje víc dobrého, než si myslíte
zdroj: Freepik.com
Budík zazvoní. Otevřete oči. A ruka automaticky zamíří k telefonu. Zprávy, notifikace, čas, počasí, možná sociální sítě. Pokud jste si právě pomysleli „to jsem přesně já“, možná vás překvapí, co o tom říká psychologie.

Zvyk kontrolovat telefon hned po probuzení je často kritizovaný. Jenže odborníci upozorňují, že nejde jen o zlozvyk nebo závislost, ale o chování, které může odrážet i velmi pozitivní osobnostní rysy.

Není to lenost. Je to nastavení mysli

Psychologové se shodují, že ranní kontrola telefonu není náhodná. Pro mnoho lidí představuje způsob, jak se rychle zorientovat ve světě, dát mozku strukturu a připravit se na den. Ne každý, kdo ráno scrolluje, utíká před realitou.

Naopak – často jde o lidi, kteří chtějí mít přehled, kontrolu a pocit, že jsou „ve hře“.

Co mají tito lidé často společné

Výzkumy i klinická praxe ukazují, že lidé, kteří sahají po telefonu hned po probuzení, u sebe často vykazují tyto rysy:

  1. Tah na cíl a ambice

Rychlý start dne bez dlouhého rozkoukávání je typický pro lidi, kteří mají v hlavě priority. Telefon pro ně není zábava, ale nástroj.

  1. Silné vnímání času

Tihle lidé neradi „ztrácí minuty“. I první chvíle po probuzení chtějí využít efektivně – třeba jen mentálně.

  1. Vysoká citlivost na okolí

Potřeba informací souvisí s empatií a vnímavostí. Zajímá je, co se děje – u blízkých i ve světě.

  1. Sociální propojení

Pro mnoho lidí je první pohled na telefon spojený s kontaktem. Zpráva, odpověď, reakce. Je to moderní forma ranního „jsem tu“.

  1. Schopnost multitaskingu

Ranní telefon často patří lidem, kteří zvládají přepínat mezi úkoly rychle a intuitivně. Mozek jim naskočí téměř okamžitě.

Kde už může být problém

Samozřejmě existuje i druhá strana mince. Pokud vás hned po probuzení zaplaví stres, tlak nebo pocit, že „nestíháte ještě předtím, než vstanete z postele“, je to signál ke zpomalení.

Psychologové upozorňují, že:

  • přemíra notifikací zvyšuje hladinu stresu,
  • srovnávání na sociálních sítích může oslabovat sebevědomí,
  • mozek bez klidného startu jede celý den v pohotovostním režimu.

Nejde ale o zákaz. Spíš o vědomé zacházení.

Malá změna, která může udělat velký rozdíl

Odborníci doporučují jednoduchý kompromis: nechte si prvních 5–10 minut dne bez obrazovky.Ne proto, že by byl telefon špatný, ale proto, že váš mozek potřebuje chvíli „naběhnout“ bez vnějších podnětů.

Pak si klidně telefon vezměte. Už ne jako první impuls, ale jako vědomou volbu.

Takže… je to špatně, nebo ne?

Sahat po telefonu hned po probuzení neznamená slabost ani závislost. Často to vypovídá o aktivní, zvídavé a propojené mysli. Rozhodující není že to děláte, ale jaký pocit u toho máte.

A pokud vám ranní kontrola telefonu pomáhá cítit se připravení na den – možná to není problém. Možná je to jen váš způsob, jak vstoupit do světa

Naopak – když je ranní kontakt s telefonem krátký, vědomý a slouží jen k orientaci (čas, kalendář, zpráva partnerovi) a nepřináší stres ani tlak, odborníci v tom nevidí problém. Rozhodující není samotný telefon, ale míra, sebekontrola a to, jaký prostor mu v rámci celkové spánkové hygieny dáváme.

Jen se občas vyplatí položit si jednoduchou otázku: Řídím telefon já, nebo on mě?

forbes.com, Psychology Today, Nature, um-surabaya.ac.id
