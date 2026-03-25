Policie obvinila v korupční fotbalové kauze 32 lidí, část v organizované skupině
25. 3. 2026 – 17:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí.
Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, uvedlo dnes na webu Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje. Počet obviněných se může ještě rozšířit, uvedli žalobci. Při úterním policejním zátahu bylo zadrženo podle žalobců několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.
Obvinění policie vznesla dnes, kromě trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, praní špinavých peněz a podvodu jde o obvinění z podplácení a přijetí úplatku. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna měly tyto trestné činy někteří z obviněných spáchat ve prospěch organizované zločinecké skupiny. "Rozsah a povaha stíhané trestné činnosti se u jednotlivých obviněných liší, a proto se liší i její právní posouzení včetně konkrétně vytýkaných znaků pro použití vyšší trestní sazby," uvedl Dragoun.
Jeho náměstek Radek Bartoš na dotaz ČTK upřesnil, že všichni obvinění jsou fyzickými osobami. "Spáchání trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny je kladeno za vinu jen některým obviněným," doplnil Bartoš.
Nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců hrozí obviněným za trestné činy ve prospěch organizované zločinecké skupiny. "U obviněného s nejméně závažnou trestnou činností pak hrozí v případě odsouzení uložení trestu odnětí svobody až na čtyři roky," doplnil vrchní žalobce.
Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech. "Výslechy obviněných pokračují a po jejich provedení žalobce zváží podání případných návrhů na vazbu," dodal Dragoun. Počet obviněných podle něj nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek či výslechů osob.
Kauzou se zabývá také Etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale celkem 47 řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Asociace o tom informovala na úřední desce. Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava, 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov. Mezi fyzickými osoby jsou rozhodčí, majitelé či předsedové klubů i hráči.
NCOZ v poslední výroční zprávě upozornila, že rozvoj sportovního sázení přes internet výrazně zvýšil objemy peněz, které tímto odvětvím procházejí. On-line propojení mezinárodního sportovního prostředí láká díky větším příležitostem k zisku organizované zločinecké skupiny, které se podle centrály na ovlivňování sportovních zápasů podílejí velmi často a využívají jej i k praní peněz z nelegálních sázek nebo jiných nezákonných aktivit.