Zapomeňte na BMI: Tenhle výpočet ukáže vaši skutečnou ideální váhu podle věku a výšky
13. 1. 2026 – 16:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Kolikrát jste už stáli na váze a říkali si: Tohle přece nemůže být pravda? Čísla z tabulek, které vznikly před desítkami let, často neberou ohled na to nejdůležitější – že tělo ve 20, 40 nebo 60 letech funguje úplně jinak. A že „ideální váha“ není univerzální trest, ale proměnlivý stav.
Dobrá zpráva? Existují způsoby, jak se na svou váhu podívat realističtěji, lidsky a bez zbytečné paniky.
Zapomeňte na jedno číslo. Tělo je složitější
Odborníci se shodují na jedné věci: výška je jen začátek. Do hry vstupuje věk, typ postavy, svalová hmota, hormony i životní styl. To, co vám fungovalo před deseti lety, dnes nemusí platit – a není to selhání.
Nutriční specialisté upozorňují, že zdravá hmotnost se nedá posoudit bez kontextu. Nejde jen o váhu, ale i o krevní hodnoty, metabolismus a celkovou kondici.
Tři nejpoužívanější metody – a co vám skutečně řeknou
- BMI: rychlá orientace, ne rozsudek BMI (Body Mass Index) je nejznámější ukazatel. Vypočítá se jednoduše, ale má jednu zásadní slabinu – nerozlišuje tuk a svaly. Výsledek vám může napovědět, kde se zhruba nacházíte, ale sám o sobě nic neodsuzuje.
Pozor: sportovci nebo lidé s větší svalovou hmotou mohou mít „špatné“ BMI a přitom být zcela zdraví.
- Brocův vzorec: jednoduchý, ale zastaralý Rychlá matematika, kterou zvládnete v hlavě. – Muži: výška v cm minus 100 – Ženy: výška v cm minus 105
Funguje jako hrubý odhad, ale ignoruje věk, stavbu těla i životní fázi.
- Waalerova tabulka: nejblíž realitěPrávě tahle metoda bere v úvahu to, co ostatní přehlížejí – věk a typ postavy. Počítá s tím, že ideální váha se s přibývajícími roky přirozeně mění. Nejde o jedno číslo, ale o rozmezí. A to je klíčové.
Například u člověka vysokého 170 cm v padesáti letech může být zdravá váha úplně jiná než ve dvaceti – a je to v pořádku.
Jak s výsledky naložit, aby vám neublížily
Pokud chcete získat smysluplný obraz o své váze:
- použijte BMI jako orientační start,
- porovnejte ho s jednoduchým výpočtem,
- a pokud chcete skutečně pochopit své tělo, podívejte se na věkové tabulky.
To nejdůležitější ale zůstává stejné: žádný výpočet nenahradí rozhovor s lékařem nebo nutričním specialistou, který zná váš zdravotní stav.
Ideální váha není trest, ale rovnováha
Neexistuje jedno dokonalé číslo, které by platilo pro všechny. Ideální váha je stav, kdy tělo funguje, nebolí a dává vám energii žít. Ne když vás stresuje pokaždé, když stoupnete na váhu.
Možná vás výsledky překvapí. Možná uklidní. A možná vám konečně dojde, že vaše tělo není problém, který je potřeba opravit – ale systém, kterému je potřeba porozumět.