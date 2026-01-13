Dnes je úterý 13. ledna 2026., Svátek má Edita
Počasí dnes -6°C Zataženo

Zapomeňte na BMI: Tenhle výpočet ukáže vaši skutečnou ideální váhu podle věku a výšky

13. 1. 2026 – 16:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Zapomeňte na BMI: Tenhle výpočet ukáže vaši skutečnou ideální váhu podle věku a výšky
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Kolikrát jste už stáli na váze a říkali si: Tohle přece nemůže být pravda? Čísla z tabulek, které vznikly před desítkami let, často neberou ohled na to nejdůležitější – že tělo ve 20, 40 nebo 60 letech funguje úplně jinak. A že „ideální váha“ není univerzální trest, ale proměnlivý stav.

Dobrá zpráva? Existují způsoby, jak se na svou váhu podívat realističtěji, lidsky a bez zbytečné paniky.

ChatGPT Image 12. 1. 2026 22_13_59
Magazín
Narodili jste se v jeden z těchto čtyř dnů? Možná vás celý život nenápadně vede Slunce

Zapomeňte na jedno číslo. Tělo je složitější

Odborníci se shodují na jedné věci: výška je jen začátek. Do hry vstupuje věk, typ postavy, svalová hmota, hormony i životní styl. To, co vám fungovalo před deseti lety, dnes nemusí platit – a není to selhání.

Nutriční specialisté upozorňují, že zdravá hmotnost se nedá posoudit bez kontextu. Nejde jen o váhu, ale i o krevní hodnoty, metabolismus a celkovou kondici.

profimedia-1047667752
Magazín
Životy Keanu Reevese a Pavla Kříže mají bolestně podobnou stopu

Tři nejpoužívanější metody – a co vám skutečně řeknou

  1. BMI: rychlá orientace, ne rozsudek BMI (Body Mass Index) je nejznámější ukazatel. Vypočítá se jednoduše, ale má jednu zásadní slabinu – nerozlišuje tuk a svaly. Výsledek vám může napovědět, kde se zhruba nacházíte, ale sám o sobě nic neodsuzuje.

Pozor: sportovci nebo lidé s větší svalovou hmotou mohou mít „špatné“ BMI a přitom být zcela zdraví.

  1. Brocův vzorec: jednoduchý, ale zastaralý Rychlá matematika, kterou zvládnete v hlavě. – Muži: výška v cm minus 100 – Ženy: výška v cm minus 105

Funguje jako hrubý odhad, ale ignoruje věk, stavbu těla i životní fázi.

  1. Waalerova tabulka: nejblíž realitěPrávě tahle metoda bere v úvahu to, co ostatní přehlížejí – věk a typ postavy. Počítá s tím, že ideální váha se s přibývajícími roky přirozeně mění. Nejde o jedno číslo, ale o rozmezí. A to je klíčové.

Například u člověka vysokého 170 cm v padesáti letech může být zdravá váha úplně jiná než ve dvaceti – a je to v pořádku.

8. 1. 2026 10_56_58
Magazín
Nenápadná bakterie z úst může spustit Parkinsonovu nemoc, varují vědci

Jak s výsledky naložit, aby vám neublížily

Pokud chcete získat smysluplný obraz o své váze:

  • použijte BMI jako orientační start,
  • porovnejte ho s jednoduchým výpočtem,
  • a pokud chcete skutečně pochopit své tělo, podívejte se na věkové tabulky.

To nejdůležitější ale zůstává stejné: žádný výpočet nenahradí rozhovor s lékařem nebo nutričním specialistou, který zná váš zdravotní stav.

ChatGPT Image 2. 1. 2026 10_17_03
Magazín
Pro tyto 3 znamení se vstupem do Nového roku všechno změnilo – jste mezi nimi?

Ideální váha není trest, ale rovnováha

Neexistuje jedno dokonalé číslo, které by platilo pro všechny. Ideální váha je stav, kdy tělo funguje, nebolí a dává vám energii žít. Ne když vás stresuje pokaždé, když stoupnete na váhu.

Možná vás výsledky překvapí. Možná uklidní. A možná vám konečně dojde, že vaše tělo není problém, který je potřeba opravit – ale systém, kterému je potřeba porozumět.

Tagy:
postava váha výška výpočet BMI
Zdroje:
mte.cz, calculator.net, mpra.ub.uni-muenchen.de
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Nález vraku obrovské obchodní lodě přepisuje učebnice dějepisu

Následující článek

Tenhle byt se v Praze neobjevuje často. Mezonet v Bubenči ukazuje, jak dnes vypadá skutečný luxus

Nejnovější články