Temná proroctví pro rok 2026: Nostradamus měl vidět války, pád Západu i nový začátek

3. 1. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Temná proroctví pro rok 2026: Nostradamus měl vidět války, pád Západu i nový začátek
zdroj: Profimedia
Téměř s každým přelomem roku se to děje znovu. Někdo otevře staré svazky, jiný si vzpomene na jméno, které zní jako zaklínadlo – Nostradamus. Muž, který žil před více než čtyřmi sty lety, se znovu vrací do debat o budoucnosti. A rok 2026 patří mezi ty, u nichž se jeho jméno objevuje častěji než obvykle.

Ne proto, že by někde přesně napsal: „V roce 2026 se stane to a to.“ To nikdy nedělal. Jeho texty jsou úmyslně nejasné, zahalené do obrazů, symbolů a básnických zkratek. Právě tahle neuchopitelnost je důvodem, proč přežily staletí. Každá doba si v nich čte hlavně sama sebe.

Nostradamus nebyl prorok z legend, ale výborný pozorovatel

Michel de Nostredame nebyl mystik odtržený od reality. Byl lékárníkem, lékařem a vzdělanou osobností, která žila v éře moru, náboženských válek a hluboké společenské nejistoty. Když v roce 1555 vydal Les Prophéties, psal jazykem, který mu umožnil mluvit o strachu, moci a kolapsech světa – aniž by se dostal do přímého střetu s cenzurou.

Historici a badatelé (Encyclopaedia Britannica, University of Cambridge) dnes upozorňují, že jeho čtyřverší nejsou přesnými předpověďmi budoucích událostí. Spíš zachycují opakující se vzorce lidských dějin: střídání klidu a chaosu, vzestup a pád mocností, období naděje i únavy.

Proč se výklady upínají právě k roku 2026

Zastánci výkladů Nostradamových veršů poukazují na kombinace čísel, opakující se motivy a obrazy, které lze – s notnou dávkou fantazie i kontextu – vztáhnout k období kolem roku 2026. Nejčastěji se vracejí čtyři témata, která dnes působí až nepříjemně povědomě.

Proměna moci a „roj včel

V jednom z veršů se objevuje obraz včel, které se dávají do pohybu a narušují dosavadní rovnováhu. Moderní interpretace (Focus, Le Monde, History Channel) v tom vidí metaforu kolektivní síly – mas, hnutí nebo nových mocenských bloků. Nejde o jednotlivce, ale o posun pravidel, podle nichž svět funguje. 

Podle některých výkladů nejsou „včely“ v Nostradamových verších doslovným obrazem přírody, ale metaforou moci, vlivu a kolektivní síly. V moderním kontextu jsou proto často spojovány s výraznými politickými osobnostmi současnosti, například s Donaldem Trumpem nebo Vladimirem Putinem. Zastánci této interpretace se domnívají, že rok 2026 by pro oba mohl znamenat období posílení pozic – ať už skrze nové politické úspěchy, nebo vznik nečekaných aliancí, které změní dosavadní rovnováhu sil.

Dlouhé konflikty a jejich vyčerpání

Nostradamus často psal o válkách, které se táhnou déle, než kdokoli čekal, a o krvi, jež se „vrací ke zdroji“. Výkladači spojují rok 2026 s bodem, kdy se některé konflikty dostanou na hranici únosnosti. Ne nutně výbuchem dalších, ale únavou, která nutí ke změně strategie.

Zajímavé je, že i současné geopolitické analýzy (RAND Corporation, International Crisis Group) označují období let 2025–2027 za čas, kdy se řada konfliktů může lámat nebo přehodnocovat.

Oheň z nebe a neklid planety

Motiv „hořící hvězdy“ nebo ohně padajícího z nebe patří k nejdramatičtějším obrazům. Jedni v něm vidí kosmický jev, jiní technologický nebo klimatický šok. Faktem zůstává, že instituce jako NASA nebo ESA dnes otevřeně mluví o rostoucí pozornosti věnované vesmíru i extrémům počasí. Ne jako o proroctvích, ale jako o reálných výzvách.

Slábnutí starého světa, posilování nového

Myšlenka, že se těžiště moci přesouvá, se v Nostradamových textech objevuje opakovaně. Dnes o tom nemluvíme v básnických obrazech, ale v grafech a datech. OECD nebo World Economic Forum dlouhodobě upozorňují, že světová rovnováha se mění – a že Západ už není jediným centrem dění.

To nejpodstatnější ale bývá přehlíženo

Nostradamus nikdy nekončil definitivní katastrofou. I v těch nejtemnějších obrazech se objevuje náznak světla, změny směru nebo nové autority. Podobně i výklady vztahující se k roku 2026 často mluví o přechodu – ne o konci.

Psychologové i historici připomínají, že zájem o proroctví sílí hlavně v dobách nejistoty. Ne proto, že bychom chtěli znát přesnou budoucnost, ale proto, že hledáme význam v tom, co se právě děje.

Možná tedy nejde o věštbu

Možná je Nostradamus spíš zrcadlem. Připomínkou, že dějiny se pohybují v cyklech, že žádná moc netrvá věčně a že krize často předcházejí zásadní změně.

Rok 2026 tak nemusí být temný.Může být přelomový.

konflikt valka usmíření věštba Nostradamus nový začátek
Zdroje:
history.co.uk, girlandhermoon.com, firstpost.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

