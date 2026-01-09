Životy Keanu Reevese a Pavla Kříže mají bolestně podobnou stopu
9. 1. 2026 – 14:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled by se jejich příběhy neměly potkat. Jiný kontinent, jiný jazyk, jiný filmový průmysl. Přesto mezi životy Keanu Reevese a Pavla Kříže existuje podobenství, které nejde přehlédnout. Ne v úspěchu, ale v jejich smutných osobních osudech.
Oba byli v mladém věku vrženi do role idolů. A oba velmi brzy zjistili, že sláva neumí chránit před tím nejpodstatnějším – před ztrátou.
Sláva dřív, než se člověk stihne nadechnout
Pavel Kříž se v Československu stal symbolem jedné generace. Básníci z něj udělali projekci ideálu – inteligentního, citlivého muže, se kterým se chtěli lidé ztotožnit. Nebyla to jen role. Byla to nálepka, která se ho držela i mimo filmové plátno.
Keanu Reeves zažil podobný mechanismus v mnohem větším měřítku. Hollywood z něj vytvořil hvězdu, která zosobňovala jinakost – outsidera, který má hloubku, ale neztrácí lidskost. Úspěch přišel rychle. Příliš rychle na to, aby si mohl vybrat, jakou cenu je ochoten zaplatit.
Když život zasáhne tam, kam sláva nedosáhne
U Keanu Reevese se bolest neodehrála v zákulisí, ale ve veřejně známých tragédiích, které postupně rozložily představu o nedotknutelném hollywoodském štěstí. Koncem 90. let přišel o nenarozenou dceru Avu Archer Syme-Reeves, kterou čekal se svou partnerkou Jennifer Syme. Dítě se narodilo mrtvé v osmém měsíci těhotenství. Ztráta, o níž Reeves nikdy nemluvil okázale, ale která zásadně poznamenala oba rodiče.
Jen o necelé dva roky později přišla další rána. Jennifer Syme zemřela při autonehodě v Los Angeles. Reeves se v té době nacházel na vrcholu kariéry – měl za sebou úspěch Matrixu, svět mu byl otevřený, pracovní nabídky přicházely jedna za druhou. Přesto se ukázalo, že profesní úspěch nemá žádnou schopnost kompenzovat osobní prázdno. Americký sen v jeho případě selhal v tom nejdůležitějším: neposkytl žádnou oporu ve chvíli, kdy se život láme.
Podobně hlubokou, i když méně mediálně sledovanou zkušenost prožil Pavel Kříž. Se svou první manželkou, kanadskou ilustrátorkou Bonnie Glover, čekali dítě – dceru. Těhotenství však skončilo tragicky a tato ztráta jejich vztah zásadně poznamenala. O několik let později přišel Kříž i o samotnou manželku díky vážné nemoci. Dvě události, které se nepropsaly do titulků novin, ale o to silněji se propsaly do jeho životních rozhodnutí.
Zatímco veřejnost si ho stále spojovala s lehkostí, humorem a optimismem filmového Štěpána Šafránka, jeho skutečný život se odehrával v úplně jiné rovině – v tiché, vnitřní proměně hodnot, v přehodnocení smyslu slávy i ceny, kterou za ni člověk platí.
Jeden zůstal ve filmu, druhý z něj odešel
Právě tady se jejich cesty rozešly – a zároveň znovu zvláštním způsobem propojily. Keanu Reeves ve filmu zůstal. Zůstal viditelný, přítomný, součástí systému. Odmítl však přijmout model, v němž je člověk redukován na značku. Sláva pro něj nikdy nebyla štítem ani identitou. Spíš nástrojem, který mu umožňuje pracovat, aniž by určoval, kým je. Dlouhodobě se mluví o jeho štědrosti, o tom, že část svých honorářů věnuje charitativním organizacím i lidem v zákulisí filmového průmyslu, kteří zůstávají běžně neviditelní.
Pavel Kříž zvolil radikálnější cestu. Odešel. Ne proto, že by neuměl hrát, ale proto, že nechtěl dál žít život, který mu byl napsán někým jiným. I když pár filmů pro české diváky ještě natočil. Vyměnil veřejné uznání za vnitřní integritu, herecké role za práci se sebou samým, spiritualitu a vzdělávání. Rozhodl se vystoupit z očekávání, která se k němu přilepila dřív, než si je stihl vybrat.
V českém prostředí je takový krok často vnímán jako únik. Ve skutečnosti jde spíš o vědomé rozhodnutí přestat se prodávat – a znovu si vzít zpět vlastní příběh.
Když po slávě přijde obyčejný život
Oba muži prošli obdobím, kdy osud zasáhl tam, kam sláva nedosáhne – do jejich nejintimnějších životních oblastí. Dnes stojí po boku žen, které s nimi nesdílejí reflektory, ale každodennost.
Keanu Reeves je dlouhodobě ve vztahu s výtvarnicí Alexandrou Grant, s níž ho spojuje klidné, rovnocenné partnerství založené na vzájemném respektu a společné tvorbě. Svůj soukromý život vědomě drží stranou mediální pozornosti a vztah nevystavuje jako součást veřejné image.
Pavel Kříž našel zázemí po boku Jolany Kijonkové, která se profesně věnuje sociální a dobročinné oblasti. Jejich vztah stojí mimo herecký svět a potvrzuje jeho dlouhodobou snahu žít ukotvený, civilní život bez potřeby veřejného potvrzení či role, kterou by měl naplňovat před publikem.