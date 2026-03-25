Sněmovna schválila přerozdělení 7,9 mld. Kč mezi zdravotními pojišťovnami
25. 3. 2026 – 16:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Menší zdravotní pojišťovny si zřejmě přerozdělí asi 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
Návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) dnes schválila Sněmovna hlasy vládních poslanců. Opoziční ODS neprosadila zamítnutí novely, která nyní zamíří k posouzení do Senátu.
Převod má podle Vojtěcha zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Je podle něj reakcí na rozkolísání systému v posledních čtyřech letech zejména kvůli schodkovým úhradovým vyhláškám i na příliv ukrajinských uprchlíků. Na takové mimořádné situace neumí nynější přerozdělovací mechanismus podle ministra reagovat.
Občanští demokraté pokládají ministrovu novelu za nespravedlivou. "Peníze už jednou přerozděleny byly v rámci systému a je zcela nesmyslné je přerozdělovat znovu," řekla Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS). Podle předsedkyně klubu STAN Michaely Šebelové je Vojtěchův návrh nekoncepční, nesystémový a neřeší problém do budoucna. "Nebereme peníze VZP, bereme peníze pojištěncům VZP," řekl bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Každý z nich přijde podle něj o 1300 až 1400 korun.
Částka, která se bude přesouvat mezi pojišťovnami, se odvíjí podle zdůvodnění od zdravotního pojištění uprchlíků z Ukrajiny. Za běžence před ruskou válkou na Ukrajině platí pojistné stát. U VZP má pojištění podle důvodové zprávy devět z deseti těchto Ukrajinců, přičemž čerpají významně méně péče než jiní lidé. VZP do konce loňského října vydělala ve skupině ukrajinských pojištěnců zhruba 10,5 miliardy korun a šestice ostatních pojišťoven dohromady asi 2,6 miliardy korun, stojí ve zdůvodnění.
Nyní se má rozdělit podle novely rozdíl mezi zisky VZP a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. "Bez takového opatření je ohrožena již v krátkodobém horizontu splatnost poskytnutých hrazených zdravotních služeb vůči poskytovatelům," napsal Vojtěch. Potřebné zásadnější reformy systému veřejného zdravotního pojištění ke zvýšení jeho odolnosti a efektivity podle něj není možné činit v situaci, kdy hrozí ukončení činnosti několika zaměstnaneckých pojišťoven částečně i z důvodů, které nebyly schopny ovlivnit.
Sněmovna odmítla návrh poslanců KDU-ČSL, STAN, Pirátů a TOP 09 v čele s lidovcem Tomem Philippem na dodatečné přerozdělení celkového zisku zdravotních pojišťoven z pojištění uprchlíků asi 13,1 miliardy korun. Předkladatelé pokládali úpravu za spravedlivější. Plénum naopak přijalo posun přerozdělení peněz z března na červen, jak to doporučil zdravotnický výbor.