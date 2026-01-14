Nejlepší způsob, jak snadno vyčistit troubu: Postačí suroviny, které už máte v kuchyni
14. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | BS
Není nutné hned sahat po chemických řešeních, trouba se může lesknout i bez nich.
Čištění trouby patří k nejméně oblíbeným činnostem a právě proto, že se nám do něj zpravidla prostě a dobře nechce, si situaci jen ztěžujeme. Je totiž opravdu velký rozdíl mýt troubu po každém pečení, když její povrch hyzdí pouze čerstvé nečistoty, nebo to zkoušet až po čase, kdy se špína po opakovaném používání upekla na kámen.
Pokud se chystáte zatočit s mírnými nečistotami nebo dokonce patříte k těm obdivuhodným bytostem, kterým nevadí troubu čistit opravdu po každém použití, vystačíte si zpravidla pouze s mokrým hadříkem, případně trochou saponátu.
Na trochu odolnější špínu si pak můžete připravit kouzla podle tradičních babských rad:
1) Smíchejte hrnek jedlé sody s teplou vodou tak, aby vznikla pasta. Tu pak rozetřete po troubě a zejména mastných skvrnách. Topné těleso a ventilátor raději vynechte.
2) Směs nechte působit minimálně několik hodin, nejlépe ale přes noc. Další den ji pak můžete buďto setřít, nebo ještě vyšponovat účinek tím, že ji postříkáte octem. Chemická reakce pak uvolní další odolnou špínu.
3) Sodu či pěnu setřete vlhkým hadříkem. Vnitřek trouby opláchněte a vysušte suchým hadříkem.
Pastu se sodou se také někdy doporučuje rozdělávat v citronové šťávě místo vody.
A na některé nečistoty může také zabrat postup, kdy vnitřek trouby otřete hadříkem namočeným v octu a následně ji zahřejete na čtvrt hodiny na 150 °C. Po vychladnutí pak setřete nečistoty hadříkem.
Stejně tak můžete zkusit parní čištění octem nebo citronem: V pekáči smíchejte vodu s citronem nebo octem, nechte péct na 150 °C. Citronová, případně octová pára uvolní mastnotu ze stěn trouby – pak už ji jen snadno setřete.
Pokud jste ale nečistoty ignorovali dlouho a jsou proto spečené na kámen (nebojte, všichni to známe), existuje bohužel možnost, že výše uvedené ekologické metody čistění budou na tak odolné skvrny prostě a dobře krátké. V takovém případě se nedá nic dělat a budete muset sáhnout po agresivní chemii.
Jakmile k tomu dojde, dbejte bezpečnosti, používejte rukavice a velmi důkladně z trouby po vyčištění odstraňte všechny zbytky čistícího prostředku.