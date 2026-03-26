Nákupní šílenství v Albertu: lidé berou maso po kilech
26. 3. 2026 – 5:55 | Magazín | Anna Pecena
Od 25. 3. do 31. 3. 2026 přichází Albert s letákem, který láká na extrémní slevy. Některé ceny padají tak nízko, že zákazníci nevěří vlastním očím – a regály mizí před očima.
Albert znovu rozvířil vody českého maloobchodu. Nový akční leták přináší slevy, které mohou výrazně zahýbat rodinnými rozpočty. Největší pozornost budí především maso, vejce a základní potraviny, jejichž ceny jdou dolů až o desítky procent.
Maso za ceny, které tu dlouho nebyly
Největší tahák? Kuře bez drobů, které nyní stojí pouhých 54,90 Kč za kilogram, což znamená slevu 38 %. Taková cena je podle zákazníků téměř neuvěřitelná. Podobně výrazná sleva se týká i vepřové krkovice bez kosti, která spadla na 79,90 Kč za kilo – tedy o 59 % méně než běžně.
Lidé tak berou maso doslova po balících. Podle reakcí přímo z prodejen mizí tyto položky z pultů během několika hodin. Není divu – podobné ceny se neobjevují každý týden.
Vejce, mléko i ovoce za pár korun
Další překvapení čeká u základních potravin. Třicetikusové balení vajec Albert vyjde na 149,90 Kč, což je o 37 % méně. Trvanlivé mléko Albert 3,5 % je v akci za 14,90 Kč, což je cena, která potěší každou domácnost.
Velmi zajímavá je také nabídka ovoce. Jablka červená se prodávají za 15,90 Kč za kilogram, což znamená slevu 60 %. Takto levné ovoce už dnes nebývá samozřejmostí.
A nesmíme zapomenout na lososa – čerstvý filet bez kůže vyjde na 29,90 Kč za 100 gramů, což je sleva 44 %. Pro milovníky ryb jde o ideální příležitost, jak si dopřát kvalitní večeři za rozumnou cenu.
Sladkosti, káva i alkohol v akci
Leták ale necílí jen na základní potraviny. Kinder Surprise vejce je nyní za 14,90 Kč (sleva 57 %), což ocení hlavně rodiny s dětmi. Milovníci kávy mohou sáhnout po Jihlavance Standard za 239 Kč nebo po Tchibo Gold Selection za 124,90 Kč.
A co něco na oslavu? Bohemia Sekt je k dostání za 89,90 Kč, zatímco běžně stojí přes 170 Kč. To už je nabídka, která svádí k zásobení na víkend i větší rodinné akce.
Celkově je jasné, že Albert tentokrát nasadil velmi agresivní cenovou strategii. Pokud zákazníci chtějí ušetřit, mají ideální příležitost – otázkou ale zůstává, jak dlouho zásoby vydrží.