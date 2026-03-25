Nový trend krásy: Pravda o faceliftu, o které se nemluví
25. 3. 2026 – 16:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Facelift už není tajným zákrokem pro vyvolené. Stává se běžnou cestou, jak zastavit čas – a čím dál častěji po něm sahají i mladší ročníky. Co stojí za jeho raketovým nárůstem a proč už dávno nevypadá nepřirozeně?
Facelift už dávno není tajemstvím hollywoodských hvězd ani výsadou milionářů v důchodovém věku. Z nenápadného zákroku, o kterém se šeptalo za zavřenými dveřmi, se stal fenomén dnešní doby. Lidé o něm mluví otevřeně, sdílejí své proměny na sociálních sítích a čím dál častěji ho podstupují i ti, od kterých by to ještě před pár lety nikdo nečekal. Co stojí za tímto boomem a proč je facelift najednou tak žádaný?
Co je facelift a proč už nevypadá nepřirozeně
Facelift je chirurgický zákrok, při kterém lékař nepracuje jen s kůží, ale i s hlubšími vrstvami obličeje. Přesouvá svaly, tuk i tkáně zpět tam, kde byly před lety, a tím obnovuje mladší vzhled. Moderní metody se přitom zásadně liší od těch starších, které často vytvářely nepřirozeně napnutý obličej.
Dnešní facelifty jsou mnohem sofistikovanější. Výsledkem není změněná tvář, ale spíše odpočatější, pevnější a mladší verze sebe sama. Právě to láká stále více lidí. Zákroky se navíc v některých případech provádějí bez celkové anestezie a s kratší rekonvalescencí, což je činí dostupnějšími než kdy dřív.
I tak ale nejde o žádnou drobnost. Operace může trvat několik hodin a návrat do normálu zabere týdny až měsíce. Rizika zahrnují otoky, modřiny, ale i vážnější komplikace. Odborníci proto opakovaně varují, že jde o skutečný chirurgický zákrok, ne o rychlou kosmetickou úpravu.
Proč si lidé nechávají „opravit“ obličej čím dál dřív
Za prudkým nárůstem popularity stojí kombinace několika faktorů. Zásadní roli hrají sociální sítě, kde lidé neustále porovnávají svůj vzhled s ostatními. Filtry, upravené fotografie a umělá inteligence vytvářejí iluzi dokonalosti, které je těžké odolat. Zároveň se proměnilo i vnímání samotných zákroků. To, co bylo dříve tabu, je dnes běžné téma. Pacienti se nestydí a naopak se chlubí výsledky. Lékaři mluví o tom, že až polovina klientů chce své proměny sdílet veřejně.
Do hry vstupuje i trend rychlého hubnutí. Léky na redukci váhy sice pomáhají shodit kilogramy, ale často zanechávají povolenou kůži a ztrátu objemu v obličeji. Facelift pak působí jako logické řešení, jak vrátit tváři pevnost. Zajímavé je, že se věk pacientů snižuje. Zatímco dříve lidé čekali, až budou výrazně starší, dnes se pro zákrok rozhodují už ve čtyřiceti, někdy i dříve. Chtějí si udržet svěží vzhled co nejdéle a předejít dramatickým změnám.
Jednou z těch, kdo o faceliftu promluvily bez obalu, je herečka Denise Richards, známá jako sexsymbol 90. let a Bond girl z filmu Jeden svět nestačí nebo ze seriálu Zoufalé manželky. Popsala nejen samotný zákrok, ale i překvapivé změny, například jinou strukturu pleti. Zdůraznila, že nešlo o snahu změnit tvář, ale vrátit ji do podoby, jakou měla dřív.
Facelift přitom není levná záležitost. Ceny se pohybují od tisíců až po stovky tisíc dolarů a efekt vydrží zhruba deset až patnáct let. I proto ho někteří vnímají jako dlouhodobou investici do vzhledu i sebevědomí.
Na závěr ale zůstává důležité připomenout jednu věc. Přestože se facelift stal trendem a symbolem moderní péče o vzhled, stále jde o náročný chirurgický zásah. Za perfektními fotografiemi a rychlými proměnami se skrývá bolest, rizika i dlouhá rekonvalescence. A možná právě proto by měl být vždy výsledkem promyšleného rozhodnutí, ne jen touhy držet krok s dokonalým světem na obrazovce.