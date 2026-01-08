Dnes je čtvrtek 8. ledna 2026., Svátek má Čestmír
Počasí dnes -6°C Oblačno

Nenápadná bakterie z úst může spustit Parkinsonovu nemoc, varují vědci

8. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nenápadná bakterie z úst může spustit Parkinsonovu nemoc, varují vědci
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Zuby si čistíme kvůli úsměvu, svěžímu dechu a prevenci kazů. Jenže nová vědecká zjištění naznačují, že kartáček může hrát mnohem zásadnější roli, než jsme si kdy mysleli. Nejde jen o chrup. Jde o mozek.

Výzkumníci z Jižní Koreje totiž přišli s přesvědčivými důkazy, že běžná bakterie z dutiny ústní – známá především jako původce zubního kazu – může nepřímo přispívat ke vzniku Parkinsonovy nemoci. A dělá to oklikou, kterou by ještě před pár lety považovala většina neurologů za nepravděpodobnou: přes střeva.

profimedia-0354283546
Magazín
Už zase stejný scénář nebo karma? Prachař po Batulkové i Rybové znovu po boku mladší partnerky

Podezřelý, kterého máme všichni v ústech

Bakterie Streptococcus mutans patří k nejznámějším mikroorganismům v lidských ústech. Dentisti ji znají dobře – je to jeden z hlavních viníků zubního kazu. Nová studie ale ukazuje, že u některých lidí se tato bakterie dokáže přesunout z úst do střev, kde začíná sehrávat mnohem temnější roli.

Vědecký tým vedený profesorkou Ara Koh z Pohang University of Science & Technology (POSTECH) zjistil, že lidé s Parkinsonovou nemocí mají ve střevech vyšší množství této bakterie než zdravá populace. A nejde jen o její přítomnost – problémem je to, co produkuje.

freepik__stylish-woman-wearing-a-modern-pinstripe-suit-with__37209
Magazín
Nosily ho naše babičky. V roce 2026 bez něj nebude žádný módní outfit kompletní

Chemická stopa, která putuje tělem

Ve střevním prostředí začne Streptococcus mutans vytvářet enzym urokanát reduktázu a metabolit zvaný imidazol propionát (ImP). Ten se dostává do krevního oběhu a podle zjištění vědců dokáže překonat i ochranné bariéry mozku.

Právě zde přichází zlom. ImP byl nalezen ve zvýšeném množství nejen ve střevech, ale i v krvi pacientů – a nepřímo souvisel s poškozením neuronů produkujících dopamin. Tedy přesně těch buněk, jejichž úbytek stojí v centru Parkinsonovy nemoci.

toddler-holds-smartphone-embodying-issue-baby-addiction-gadgets-ai-generated
Magazín
Generace Beta přichází. Děti roku 2026 se narodí do světa, který ještě nemá pravidla

Když myši přestanou chodit plynule

Aby si byli vědci jistí, že nejde jen o náhodnou souvislost, přešli k experimentům na zvířatech. Myším byla buď přímo podána bakterie Streptococcus mutans, nebo byly geneticky upraveny jiné bakterie tak, aby produkovaly stejný enzym.

Výsledek byl znepokojivě konzistentní. Zvířata vykazovala:

  • poškození dopaminových neuronů
  • zánětlivou reakci v mozku
  • pohybové obtíže
  • zvýšené ukládání proteinu alfa-synuklein, který je s Parkinsonovou nemocí úzce spojen

Mozek myší se začal chovat způsobem, který neurologové velmi dobře znají z lidských pacientů.

ChatGPT Image 5. 1. 2026 16_38_21
Magazín
Nohy v teple i v mrazu: jednoduchý trik, který funguje lépe než další ponožky navíc

Jeden přepínač v mozku rozhoduje o všem

Další část výzkumu přinesla důležitý detail. Ukázalo se, že škodlivý efekt závisí na aktivaci buněčné signální dráhy zvané mTORC1. Když vědci tuto dráhu farmakologicky zablokovali, příznaky u myší výrazně zeslábly: méně zánětu, méně poškozených neuronů, lepší pohyb.

To otevírá dveře novým terapeutickým směrům – nejen v neurologii, ale i v oblasti mikrobiomu.

profimedia-0067890712
Magazín
Temná proroctví pro rok 2026: Nostradamus měl vidět války, pád Západu i nový začátek

Střeva, ústa a mozek: trojúhelník, který začínáme chápat

Parkinsonova nemoc postihuje zhruba 1–2 % lidí nad 65 let a její příčiny jsou stále jen částečně objasněné. Už delší dobu se ví, že stav střevního mikrobiomu hraje v neurologických onemocněních významnou roli. Tato studie, publikovaná v prestižním časopise Nature Communications, ale přidává nový rozměr: orální bakterie jako spouštěč procesů, které končí v mozku.

ChatGPT Image 30. 12. 2025 20_56_07
Magazín
Co vás čeká hned 1. ledna 2026? Podívejte se podle data narození

Neměli bychom podceňovat pravidelné čištění zubů

Možná jsme příliš dlouho brali ústa, střeva a mozek jako oddělené světy. Tahle studie ukazuje, že tělo žádné ostré hranice nemá. Mikroorganismus, který ráno řešíme kvůli kazu, může za určitých okolností ovlivňovat i to, jak se jednou budeme hýbat.

A tak se obyčejné čištění zubů najednou jeví v jiném světle. Ne jako banální rutina, ale jako drobný zásah do systému, který propojuje úsměv, trávení i paměť pohybu.

Tagy:
mozek bakterie chrup Parkinsonova choroba péče o chrup dentista
Zdroje:
ScienceDaily, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, postech.ac.kr
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Malý závislák nebo jistota kariéry? Chlapec ve třinácti opustil školu kvůli videohrám

Následující článek

Trump vydal příkaz, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Nejnovější články