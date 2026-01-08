Nenápadná bakterie z úst může spustit Parkinsonovu nemoc, varují vědci
8. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zuby si čistíme kvůli úsměvu, svěžímu dechu a prevenci kazů. Jenže nová vědecká zjištění naznačují, že kartáček může hrát mnohem zásadnější roli, než jsme si kdy mysleli. Nejde jen o chrup. Jde o mozek.
Výzkumníci z Jižní Koreje totiž přišli s přesvědčivými důkazy, že běžná bakterie z dutiny ústní – známá především jako původce zubního kazu – může nepřímo přispívat ke vzniku Parkinsonovy nemoci. A dělá to oklikou, kterou by ještě před pár lety považovala většina neurologů za nepravděpodobnou: přes střeva.
Podezřelý, kterého máme všichni v ústech
Bakterie Streptococcus mutans patří k nejznámějším mikroorganismům v lidských ústech. Dentisti ji znají dobře – je to jeden z hlavních viníků zubního kazu. Nová studie ale ukazuje, že u některých lidí se tato bakterie dokáže přesunout z úst do střev, kde začíná sehrávat mnohem temnější roli.
Vědecký tým vedený profesorkou Ara Koh z Pohang University of Science & Technology (POSTECH) zjistil, že lidé s Parkinsonovou nemocí mají ve střevech vyšší množství této bakterie než zdravá populace. A nejde jen o její přítomnost – problémem je to, co produkuje.
Chemická stopa, která putuje tělem
Ve střevním prostředí začne Streptococcus mutans vytvářet enzym urokanát reduktázu a metabolit zvaný imidazol propionát (ImP). Ten se dostává do krevního oběhu a podle zjištění vědců dokáže překonat i ochranné bariéry mozku.
Právě zde přichází zlom. ImP byl nalezen ve zvýšeném množství nejen ve střevech, ale i v krvi pacientů – a nepřímo souvisel s poškozením neuronů produkujících dopamin. Tedy přesně těch buněk, jejichž úbytek stojí v centru Parkinsonovy nemoci.
Když myši přestanou chodit plynule
Aby si byli vědci jistí, že nejde jen o náhodnou souvislost, přešli k experimentům na zvířatech. Myším byla buď přímo podána bakterie Streptococcus mutans, nebo byly geneticky upraveny jiné bakterie tak, aby produkovaly stejný enzym.
Výsledek byl znepokojivě konzistentní. Zvířata vykazovala:
- poškození dopaminových neuronů
- zánětlivou reakci v mozku
- pohybové obtíže
- zvýšené ukládání proteinu alfa-synuklein, který je s Parkinsonovou nemocí úzce spojen
Mozek myší se začal chovat způsobem, který neurologové velmi dobře znají z lidských pacientů.
Jeden přepínač v mozku rozhoduje o všem
Další část výzkumu přinesla důležitý detail. Ukázalo se, že škodlivý efekt závisí na aktivaci buněčné signální dráhy zvané mTORC1. Když vědci tuto dráhu farmakologicky zablokovali, příznaky u myší výrazně zeslábly: méně zánětu, méně poškozených neuronů, lepší pohyb.
To otevírá dveře novým terapeutickým směrům – nejen v neurologii, ale i v oblasti mikrobiomu.
Střeva, ústa a mozek: trojúhelník, který začínáme chápat
Parkinsonova nemoc postihuje zhruba 1–2 % lidí nad 65 let a její příčiny jsou stále jen částečně objasněné. Už delší dobu se ví, že stav střevního mikrobiomu hraje v neurologických onemocněních významnou roli. Tato studie, publikovaná v prestižním časopise Nature Communications, ale přidává nový rozměr: orální bakterie jako spouštěč procesů, které končí v mozku.
Neměli bychom podceňovat pravidelné čištění zubů
Možná jsme příliš dlouho brali ústa, střeva a mozek jako oddělené světy. Tahle studie ukazuje, že tělo žádné ostré hranice nemá. Mikroorganismus, který ráno řešíme kvůli kazu, může za určitých okolností ovlivňovat i to, jak se jednou budeme hýbat.
A tak se obyčejné čištění zubů najednou jeví v jiném světle. Ne jako banální rutina, ale jako drobný zásah do systému, který propojuje úsměv, trávení i paměť pohybu.