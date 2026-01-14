Dnes je středa 14. ledna 2026., Svátek má Radovan
Počasí dnes 0°C Zataženo

Trump hrozí odebráním občanství naturalizovaným Američanům původem ze Somálska

14. 1. 2026 – 8:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Trump hrozí odebráním občanství naturalizovaným Američanům původem ze Somálska
V Minneapolisu zatýkají agenti ženu, která v autě blokovala silnicizdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Americký prezident Donald Trump dnes řekl, že jeho administrativa odebere americké občanství všem naturalizovaným Američanům původem ze Somálska či jakékoliv jiné země, kteří budou shledáni vinnými z podvodu.

Trumpovo vyjádření je podle médií zřejmou narážkou na skandál kolem podvodu v oblasti sociálních dávek ve státě Minnesota, na kterém se podíleli členové tamní somálské diaspory.

Minnesota je domovem největší somálské komunity na světě. Žije tam přibližně 80.000 lidí somálského původu, přičemž drtivá většina z nich jsou američtí občané nebo lidé s povolením k trvalému pobytu.

"Odebereme občanství všem naturalizovaným imigrantům ze Somálska či odjinud, kteří budou shledáni vinnými z podvodu na našich občanech," řekl Trump na závěr projevu o ekonomice v Detroitu.

Trump se v posledních měsících opakovaně vyjadřoval negativně o Somálcích i jejich komunitě ve Spojených státech. Označil je například za odpad a prohlásil, že jejich země zapáchá.

Prezidentova administrativa v prosinci den po jeho hrubých výrocích o Somálcích zahájila protiimigrační operaci v Minneapolisu a sousedním Saint-Paul v Minnesotě, kterou ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší.

profimedia-1065806050 Demokratičtí zákonodárci v Georgii chtějí požadovat jasnou identifikaci agentů ICE.zdroj: Profimedia

V Minnesotě i celých Spojených státech minulý týden vypukly protesty poté, co imigrační agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil 37letou americkou občanku Renee Goodovou. Trumpova administrativa, která v rozporu s místními úřady tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, následně oznámila, že do Minnesoty vyšle dalších 1000 imigračních agentů.

profimedia-1065860819 Na fotce Američanka Rene Good zastřelená agentem imigrační a celní správyzdroj: Profimedia

Šest federálních prokurátorů v Minnesotě dnes rezignovalo kvůli tlaku ministerstva spravedlnosti na zahájení vyšetřování vdovy po Goodové a neochotě ministerstva vyšetřovat agenta ICE, který ji zastřelil, napsal dnes deník The New York Times (NYT). Jeden z těchto prokurátorů, Joseph Thompson, dohlížel na vyšetřování podvodů v Minnesotě.

Tagy:
USA migrace Somálsko trump
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Lunární horoskop na středu 14. ledna: proč dnes musíte důvěřovat své intuici?

Následující článek

Sáhnete po telefonu hned po probuzení? Psychologové říkají, že to o vás prozrazuje víc dobrého, než si myslíte

Nejnovější články