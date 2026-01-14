Trump hrozí odebráním občanství naturalizovaným Američanům původem ze Somálska
14. 1. 2026 – 8:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump dnes řekl, že jeho administrativa odebere americké občanství všem naturalizovaným Američanům původem ze Somálska či jakékoliv jiné země, kteří budou shledáni vinnými z podvodu.
Trumpovo vyjádření je podle médií zřejmou narážkou na skandál kolem podvodu v oblasti sociálních dávek ve státě Minnesota, na kterém se podíleli členové tamní somálské diaspory.
Minnesota je domovem největší somálské komunity na světě. Žije tam přibližně 80.000 lidí somálského původu, přičemž drtivá většina z nich jsou američtí občané nebo lidé s povolením k trvalému pobytu.
"Odebereme občanství všem naturalizovaným imigrantům ze Somálska či odjinud, kteří budou shledáni vinnými z podvodu na našich občanech," řekl Trump na závěr projevu o ekonomice v Detroitu.
Trump se v posledních měsících opakovaně vyjadřoval negativně o Somálcích i jejich komunitě ve Spojených státech. Označil je například za odpad a prohlásil, že jejich země zapáchá.
Prezidentova administrativa v prosinci den po jeho hrubých výrocích o Somálcích zahájila protiimigrační operaci v Minneapolisu a sousedním Saint-Paul v Minnesotě, kterou ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší.
V Minnesotě i celých Spojených státech minulý týden vypukly protesty poté, co imigrační agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil 37letou americkou občanku Renee Goodovou. Trumpova administrativa, která v rozporu s místními úřady tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, následně oznámila, že do Minnesoty vyšle dalších 1000 imigračních agentů.
Šest federálních prokurátorů v Minnesotě dnes rezignovalo kvůli tlaku ministerstva spravedlnosti na zahájení vyšetřování vdovy po Goodové a neochotě ministerstva vyšetřovat agenta ICE, který ji zastřelil, napsal dnes deník The New York Times (NYT). Jeden z těchto prokurátorů, Joseph Thompson, dohlížel na vyšetřování podvodů v Minnesotě.