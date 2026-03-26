Užitečná věcička na terasu stojí v Actionu jen 149 korun
26. 3. 2026 – 6:24 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec nabízí zajímavé řešení pro všechny, kdo se poohlíží po nové terase či potřebují vyřešit pokrývku zahradních povrchů a pěšinek.
Prakticky každý zahradní či domácí projekt se umí pořádně propsat do rozpočtu, pokud si člověk nedá pozor na to, co kupuje. Řešení se ale občas nalézá na docela nečekaných místech: Diskontní řetězec Action nyní například nabízí dlažbu, kvůli které by člověk automaticky směřoval spíše do stavebnin či hobbymarketu.
Nejspíš by ale na účtence neměl moc srovnatelná čísla: Sada čtyř dřevěných terasových dlaždic v Actionu totiž vyjde na 149,90. Dlaždice mají rozměry 31 x 31 x 2,5 cm, sada tedy pokrývá necelý půlmetr čtvereční. Cena na metr pak vychází na nějakých 395 korun.
A pozor, nebavíme se o žádné napodobenině nebo plastu, který popraská okamžitě poté, co na něj dopadnou sluneční paprsky: Dlažba je vyrobená z pravého akátového dřeva s certifikací FSC pro ekologické dřevo. Zahradní dlažba z pravého dřeva umí v hobbymarketech stát klidně víc než tisícovku na metr, cena v Actionu proto zkrátka stojí za pozornost.
Výběr zrovna těchto dlaždic ze sortimentu Actionu mimochodem není náhoda: Sama autorka tohoto textu je totiž používá na zahradě. Pravda, ne na terasu, ale jako dlažbu pro cestičky mezi záhony a ve sklenících.
Můžeme proto z osobní zkušenosti potvrdit: Jsou pevné, spolehlivé, velmi snadno se instalují a pokud jim připravíte kvalitní podklad, což ale musíte u každé podlahové krytiny, fungují perfektně a úplně bez problémů si je umíme představit i právě třeba na terase.
Action za stejnou cenu nabízí i travní dlaždice. Jsou o centimetr menší, na metr čtvereční tak vychází na 416 korun a mohou se hodit třeba pro ty zahrádkáře, kteří by chtěli vizuální dotek přírody i na terase či balkoně.