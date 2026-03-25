Dnes je středa 25. března 2026., Svátek má Marián
Počasí dnes 14°C Občasný déšť

Nejdřív vám pošlou peníze. Pak vás zničí. Nový podvod, který cílí na důchodce

25. 3. 2026 – 14:59 | Zprávy | Anna Pecena

Podvod na seniora zdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Zní to neuvěřitelně – někdo vám pošle peníze jen tak. Jenže právě to je začátek promyšleného podvodu, který už v Česku připravil seniory o statisíce. A může se týkat i vás.

Malý „výdělek“, velká past

Podvodníci přišli s novým trikem, který je mnohem rafinovanější než staré známé podvody. Tentokrát nejdou rovnou po vašich úsporách. Naopak – nejdřív vám dají vydělat.

Typický scénář začíná nevinně. Na internetu nebo přes telefon vám nabídnou „výhodnou investici“, často do energií, kryptoměn nebo akcií. Slíbí rychlé zhodnocení bez rizika. A pak přijde klíčový moment – pošlou vám první malý zisk.

Třeba tisíc korun. Nebo dva.

Právě tím si získají důvěru. Oběť má pocit, že systém funguje. Že konečně našla způsob, jak si přilepšit k důchodu. A přesně na to podvodníci spoléhají.

Pak přijde rána: statisíce pryč

Jakmile důvěra vznikne, začíná druhá fáze. Podvodníci přesvědčí oběť, aby „investovala víc“. Tvrdí, že čím vyšší částka, tím větší zisk. Často vytvářejí tlak – údajně jde o časově omezenou příležitost.

A lidé posílají peníze.

Desítky tisíc. Někdy i celoživotní úspory.

Když chtějí peníze zpět, přichází výmluvy. Poplatky za výběr. Daně. Další „nutné platby“. A nakonec ticho.

Případ z Česka je varující. Seniorka uvěřila investici do energií. Nejprve jí přišla malá částka jako důkaz „výdělku“. Následně přišla o 114 tisíc korun. Podobných případů přibývá. Upozorňují na ně například Policie České republiky nebo servery jako Novinky.cz.

Jak se bránit? Jednoduché pravidlo

Zní to tvrdě, ale platí to bez výjimky: nikdo vám nebude posílat peníze jen tak.

Pokud někdo tvrdí, že vám vydělá bez rizika, lže. Pokud vám pošle „zkušební zisk“, je to součást manipulace. A pokud vás tlačí k rychlému rozhodnutí, je to varovný signál.

Nikdy neposílejte peníze na základě telefonátu nebo internetové reklamy. Nikdy neinstalujte programy, které vám někdo doporučí „kvůli investici“. A hlavně – poraďte se s rodinou nebo někým důvěryhodným.

Podvodníci dnes nejsou amatéři. Jsou trpěliví, přesvědčiví a dobře organizovaní. A přesně proto jejich triky fungují.

Tenhle nový je ale obzvlášť nebezpečný. Protože nezačíná krádeží.

Začíná „dárkem“.

Tagy:
peníze senior důchodci podvody senioři
Zdroje:
Policie ČR, Novinky
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Nejnovější články