Nejdřív vám pošlou peníze. Pak vás zničí. Nový podvod, který cílí na důchodce
25. 3. 2026 – 14:59 | Zprávy | Anna Pecena
Zní to neuvěřitelně – někdo vám pošle peníze jen tak. Jenže právě to je začátek promyšleného podvodu, který už v Česku připravil seniory o statisíce. A může se týkat i vás.
Malý „výdělek“, velká past
Podvodníci přišli s novým trikem, který je mnohem rafinovanější než staré známé podvody. Tentokrát nejdou rovnou po vašich úsporách. Naopak – nejdřív vám dají vydělat.
Typický scénář začíná nevinně. Na internetu nebo přes telefon vám nabídnou „výhodnou investici“, často do energií, kryptoměn nebo akcií. Slíbí rychlé zhodnocení bez rizika. A pak přijde klíčový moment – pošlou vám první malý zisk.
Třeba tisíc korun. Nebo dva.
Právě tím si získají důvěru. Oběť má pocit, že systém funguje. Že konečně našla způsob, jak si přilepšit k důchodu. A přesně na to podvodníci spoléhají.
Pak přijde rána: statisíce pryč
Jakmile důvěra vznikne, začíná druhá fáze. Podvodníci přesvědčí oběť, aby „investovala víc“. Tvrdí, že čím vyšší částka, tím větší zisk. Často vytvářejí tlak – údajně jde o časově omezenou příležitost.
A lidé posílají peníze.
Desítky tisíc. Někdy i celoživotní úspory.
Když chtějí peníze zpět, přichází výmluvy. Poplatky za výběr. Daně. Další „nutné platby“. A nakonec ticho.
Případ z Česka je varující. Seniorka uvěřila investici do energií. Nejprve jí přišla malá částka jako důkaz „výdělku“. Následně přišla o 114 tisíc korun. Podobných případů přibývá. Upozorňují na ně například Policie České republiky nebo servery jako Novinky.cz.
Jak se bránit? Jednoduché pravidlo
Zní to tvrdě, ale platí to bez výjimky: nikdo vám nebude posílat peníze jen tak.
Pokud někdo tvrdí, že vám vydělá bez rizika, lže. Pokud vám pošle „zkušební zisk“, je to součást manipulace. A pokud vás tlačí k rychlému rozhodnutí, je to varovný signál.
Nikdy neposílejte peníze na základě telefonátu nebo internetové reklamy. Nikdy neinstalujte programy, které vám někdo doporučí „kvůli investici“. A hlavně – poraďte se s rodinou nebo někým důvěryhodným.
Podvodníci dnes nejsou amatéři. Jsou trpěliví, přesvědčiví a dobře organizovaní. A přesně proto jejich triky fungují.
Tenhle nový je ale obzvlášť nebezpečný. Protože nezačíná krádeží.
Začíná „dárkem“.