Proč vás letušky mile vítají při nástupu do letadla? Ne, nejde jen o zdvořilost

13. 1. 2026 – 15:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Proč vás letušky mile vítají při nástupu do letadla? Ne, nejde jen o zdvořilost
zdroj: ChatGPT
Možná jste si toho také všimli, možná to děláte automaticky. Vstoupíte do letadla, zvednete oči  a hned u dveří vás vítá letuška nebo stevard. Úsměv, pozdrav, krátký pohled. Vypadá to jako drobná zdvořilost, součást cestovatelské etikety. Jenže realita je o dost praktičtější  a překvapivější.

Tenhle okamžik totiž patří k nejdůležitějším bezpečnostním kontrolám celého letu.

Nejde o slušnost. Jde o pár vteřin, které hodně napoví

Letušky a stevardi mají během nástupu jediný úkol: rychle si udělat obrázek o každém cestujícím. Všímají si chůze, reakce na pozdrav, výrazu v očích, řeči těla. Stačí pár sekund a zkušené oko pozná, jestli je někdo ve špatném zdravotním stavu, silně nervózní – nebo třeba pod vlivem alkoholu. Tito strážci letadel vás sledují kvůli bezpečnosti cestujících.

Jedna letuška z maďarských aerolinek to otevřeně popsala ve videu na TikToku, které viděly miliony lidí. „Nezdravíme vás jen proto, že jsme milé. Zdravíme vás, protože vás potřebujeme vidět a slyšet,“ napsala k videu.

Reakce na pozdrav je malý test

Odpověď na pozdrav není společenské hodnocení. Je to orientační signál. Pokud člověk nereaguje vůbec, působí zmateně nebo má problémy s rovnováhou, posádka si ho zapamatuje. Ne proto, aby ho soudila, ale aby věděla, s kým může být během letu problém.

I proto se v komentářích pod virálním videem objevily reakce typu: „Jsem introvert, nikdy nezdravím.“ „Většinou napůl spím, divím se, že mě ještě nevyloučili.“ „Nikdy jsem netušil, že mě takhle sledují.“

Tajemství červené rtěnky: není to jen design

Bezpečnostní detaily ale nekončí u pozdravu. Bývalá letuška Heather Poole, která téměř dvacet let pracovala u velké americké aerolinky, popsala ve svých pamětech Cruising Attitude, že i líčení má svůj důvod.

Červená rtěnka, kterou si mnozí spojují s elegancí a uniformitou, má i praktickou funkci. Během krizové situace umožňuje cestujícím lépe odezírat instrukce ze rtů. V chaosu, hluku a stresu může právě tenhle detail sehrát klíčovou roli.

Letuška jako první bezpečnostní filtr

Letušky nejsou jen tváří aerolinek. Jsou vyškolené zvládat krizové situace, zdravotní komplikace, konflikty i evakuace. A první krok jejich práce začíná ještě dřív, než se zavřou dveře letadla.

Takže až vás příště při nástupu někdo mile pozdraví, vězte, že:

  • nejde o formalitu,
  • nejde o kontrolu slušnosti,
  • ale o tichou součást bezpečnosti, která chrání všechny na palubě.

A obyčejné „dobrý den?To je možná ta nejjednodušší spolupráce, jakou kdy v letadle uděláte.

