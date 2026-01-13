Proč vás letušky mile vítají při nástupu do letadla? Ne, nejde jen o zdvořilost
13. 1. 2026 – 15:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Možná jste si toho také všimli, možná to děláte automaticky. Vstoupíte do letadla, zvednete oči a hned u dveří vás vítá letuška nebo stevard. Úsměv, pozdrav, krátký pohled. Vypadá to jako drobná zdvořilost, součást cestovatelské etikety. Jenže realita je o dost praktičtější a překvapivější.
Tenhle okamžik totiž patří k nejdůležitějším bezpečnostním kontrolám celého letu.
Nejde o slušnost. Jde o pár vteřin, které hodně napoví
Letušky a stevardi mají během nástupu jediný úkol: rychle si udělat obrázek o každém cestujícím. Všímají si chůze, reakce na pozdrav, výrazu v očích, řeči těla. Stačí pár sekund a zkušené oko pozná, jestli je někdo ve špatném zdravotním stavu, silně nervózní – nebo třeba pod vlivem alkoholu. Tito strážci letadel vás sledují kvůli bezpečnosti cestujících.
Jedna letuška z maďarských aerolinek to otevřeně popsala ve videu na TikToku, které viděly miliony lidí. „Nezdravíme vás jen proto, že jsme milé. Zdravíme vás, protože vás potřebujeme vidět a slyšet,“ napsala k videu.
Reakce na pozdrav je malý test
Odpověď na pozdrav není společenské hodnocení. Je to orientační signál. Pokud člověk nereaguje vůbec, působí zmateně nebo má problémy s rovnováhou, posádka si ho zapamatuje. Ne proto, aby ho soudila, ale aby věděla, s kým může být během letu problém.
I proto se v komentářích pod virálním videem objevily reakce typu: „Jsem introvert, nikdy nezdravím.“ „Většinou napůl spím, divím se, že mě ještě nevyloučili.“ „Nikdy jsem netušil, že mě takhle sledují.“
Tajemství červené rtěnky: není to jen design
Bezpečnostní detaily ale nekončí u pozdravu. Bývalá letuška Heather Poole, která téměř dvacet let pracovala u velké americké aerolinky, popsala ve svých pamětech Cruising Attitude, že i líčení má svůj důvod.
Červená rtěnka, kterou si mnozí spojují s elegancí a uniformitou, má i praktickou funkci. Během krizové situace umožňuje cestujícím lépe odezírat instrukce ze rtů. V chaosu, hluku a stresu může právě tenhle detail sehrát klíčovou roli.
Letuška jako první bezpečnostní filtr
Letušky nejsou jen tváří aerolinek. Jsou vyškolené zvládat krizové situace, zdravotní komplikace, konflikty i evakuace. A první krok jejich práce začíná ještě dřív, než se zavřou dveře letadla.
Takže až vás příště při nástupu někdo mile pozdraví, vězte, že:
- nejde o formalitu,
- nejde o kontrolu slušnosti,
- ale o tichou součást bezpečnosti, která chrání všechny na palubě.
A obyčejné „dobrý den“?To je možná ta nejjednodušší spolupráce, jakou kdy v letadle uděláte.