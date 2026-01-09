Považovali ho za potravinu nesmrtelnosti: Aztékové ho jedli denně jako dar bohů
9. 1. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Některé potraviny lidstvo nikdy úplně neopustilo – jen na ně na čas zapomnělo. Amarant je přesně ten případ. Drobná semínka, která kdysi živila celé civilizace, dnes znovu přitahují pozornost vědců, výživových specialistů i lidí, kteří hledají přirozenější cestu ke zdraví.
A není divu. Pro Aztéky a Inky byl amarant natolik posvátný, že ho považovali za „potravinu nesmrtelnosti“. V antickém Řecku symbolizoval věčnost, v tradiční čínské medicíně se používá dodnes jako prostředek proti předčasnému stárnutí. A moderní výzkumy začínají naznačovat, že na tom starověké kultury možná něco věděly.
Zrno, které živilo říše
Amarant nebyl exotickou přísadou pro elity. Ve starověké Mezoamerice patřil ke každodenním potravinám. Aztékové z něj pekli chléb, připravovali kaše i rituální pokrmy. Když do oblasti dorazili španělští dobyvatelé, pěstování amarantu bylo dokonce potlačováno – právě kvůli jeho duchovnímu významu.
Zrno, které živilo celé populace, tak na staletí zmizelo z hlavního proudu stravování. Dnes se ale vrací – tentokrát pod drobnohledem vědy.
Proč se o amarantu opět mluví?
Amarant patří mezi tzv. pseudocereálie. Nejde o obilí v pravém slova smyslu, ale jeho nutriční složení mu dává výjimečné postavení.
Podle nutričních analýz obsahuje přibližně:
- 16 % bílkovin – s vysokým podílem esenciálního lysinu
- vlákninu a pektiny, které podporují trávení
- minerály jako hořčík, vápník a fosfor
- vitaminy skupiny B, vitamin E a antioxidanty
Na rozdíl od pšenice neobsahuje lepek, což z něj činí přirozenou volbu pro lidi s intolerancí nebo celiakií.
Právě vysoký obsah kvalitních bílkovin a lysinu dělá z amarantu výjimečnou potravinu i z pohledu moderní výživy. Některé studie navíc zkoumají jeho potenciální roli v prevenci zánětů a podpůrné výživě při rekonvalescenci.
Starověká moudrost, moderní pohled
V tradiční čínské medicíně je amarant spojován s posilováním vitality a zpomalováním procesů stárnutí. Z dnešního pohledu se tento účinek vysvětluje kombinací antioxidantů, minerálů a schopnosti stabilizovat metabolismus.
Nejde o zázračný lék, ale o potravinu, která pracuje dlouhodobě. Přesně tak, jak to staré kultury chápaly – jídlo jako základ zdraví, ne jako rychlé řešení.
Malé zrno, velká sytost
Jedním z překvapení amarantu je jeho sytivost. Kaše nebo salát z amarantu zasytí na dlouhé hodiny, aniž by zatížil trávení. I malé množství vystačí na plnohodnotné jídlo, což vysvětluje, proč byl ideální potravinou pro civilizace bez moderního zemědělství.
V kuchyni je navíc nečekaně univerzální – hodí se do sladkých kaší, slaných salátů i jako základ teplých jídel.
Jednoduchý způsob, jak ho zařadit do jídelníčku
Amarant se vaří zhruba 15 minut, během nichž absorbuje veškerou vodu a změkne. Po uvaření má jemnou, lehce oříškovou chuť a snadno se kombinuje se zeleninou, bylinkami nebo trochou medu.
Právě tahle jednoduchost z něj dělá potravinu, která zapadá i do dnešního rychlého života – bez nutnosti složité přípravy.
Už ho dlouhodobě známe
Možná nás na amarantu fascinuje právě to, že nepřichází s velkými sliby. Nepůsobí efektně. Nehraje si na zázrak. Jen prostě připomíná, že některé odpovědi na moderní otázky už lidstvo dávno znalo.
A že někdy stačí vrátit se k základům. K drobnému zrnu, které kdysi živilo říše – a dnes znovu hledá své místo na našem talíři.