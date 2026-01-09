Dnes je pátek 9. ledna 2026., Svátek má Vladan
9. 1. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Považovali ho za potravinu nesmrtelnosti: Aztékové ho jedli denně jako dar bohů
zdroj: ChatGPT
Některé potraviny lidstvo nikdy úplně neopustilo – jen na ně na čas zapomnělo. Amarant je přesně ten případ. Drobná semínka, která kdysi živila celé civilizace, dnes znovu přitahují pozornost vědců, výživových specialistů i lidí, kteří hledají přirozenější cestu ke zdraví.

A není divu. Pro Aztéky a Inky byl amarant natolik posvátný, že ho považovali za „potravinu nesmrtelnosti“. V antickém Řecku symbolizoval věčnost, v tradiční čínské medicíně se používá dodnes jako prostředek proti předčasnému stárnutí. A moderní výzkumy začínají naznačovat, že na tom starověké kultury možná něco věděly.

profimedia-0114340227
Zrno, které živilo říše

Amarant nebyl exotickou přísadou pro elity. Ve starověké Mezoamerice patřil ke každodenním potravinám. Aztékové z něj pekli chléb, připravovali kaše i rituální pokrmy. Když do oblasti dorazili španělští dobyvatelé, pěstování amarantu bylo dokonce potlačováno – právě kvůli jeho duchovnímu významu.

Zrno, které živilo celé populace, tak na staletí zmizelo z hlavního proudu stravování. Dnes se ale vrací – tentokrát pod drobnohledem vědy.

profimedia-0067890712
Proč se o amarantu opět mluví?

Amarant patří mezi tzv. pseudocereálie. Nejde o obilí v pravém slova smyslu, ale jeho nutriční složení mu dává výjimečné postavení.

Podle nutričních analýz obsahuje přibližně:

  • 16 % bílkovin – s vysokým podílem esenciálního lysinu
  • vlákninu a pektiny, které podporují trávení
  • minerály jako hořčík, vápník a fosfor
  • vitaminy skupiny B, vitamin E a antioxidanty

Na rozdíl od pšenice neobsahuje lepek, což z něj činí přirozenou volbu pro lidi s intolerancí nebo celiakií.

Právě vysoký obsah kvalitních bílkovin a lysinu dělá z amarantu výjimečnou potravinu i z pohledu moderní výživy. Některé studie navíc zkoumají jeho potenciální roli v prevenci zánětů a podpůrné výživě při rekonvalescenci.

8. 1. 2026 10_56_58
Starověká moudrost, moderní pohled

V tradiční čínské medicíně je amarant spojován s posilováním vitality a zpomalováním procesů stárnutí. Z dnešního pohledu se tento účinek vysvětluje kombinací antioxidantů, minerálů a schopnosti stabilizovat metabolismus.

Nejde o zázračný lék, ale o potravinu, která pracuje dlouhodobě. Přesně tak, jak to staré kultury chápaly – jídlo jako základ zdraví, ne jako rychlé řešení.

profimedia-0354283546
Malé zrno, velká sytost

Jedním z překvapení amarantu je jeho sytivost. Kaše nebo salát z amarantu zasytí na dlouhé hodiny, aniž by zatížil trávení. I malé množství vystačí na plnohodnotné jídlo, což vysvětluje, proč byl ideální potravinou pro civilizace bez moderního zemědělství.

V kuchyni je navíc nečekaně univerzální – hodí se do sladkých kaší, slaných salátů i jako základ teplých jídel.

toddler-holds-smartphone-embodying-issue-baby-addiction-gadgets-ai-generated
Jednoduchý způsob, jak ho zařadit do jídelníčku

Amarant se vaří zhruba 15 minut, během nichž absorbuje veškerou vodu a změkne. Po uvaření má jemnou, lehce oříškovou chuť a snadno se kombinuje se zeleninou, bylinkami nebo trochou medu.

Právě tahle jednoduchost z něj dělá potravinu, která zapadá i do dnešního rychlého života – bez nutnosti složité přípravy.

ChatGPT Image 2. 1. 2026 10_17_03
Už ho dlouhodobě známe

Možná nás na amarantu fascinuje právě to, že nepřichází s velkými sliby. Nepůsobí efektně. Nehraje si na zázrak. Jen prostě připomíná, že některé odpovědi na moderní otázky už lidstvo dávno znalo.

A že někdy stačí vrátit se k základům. K drobnému zrnu, které kdysi živilo říše – a dnes znovu hledá své místo na našem talíři.

