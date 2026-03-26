Spor Ornelly Koktové a Agáty Hanychové graduje: "Bych ji vykostila," vzkázala Ornella tvrdě
26. 3. 2026 – 7:42 | Magazín | Jana Strážníková
Ornella má nad slunce jasno, kdo je v doznívajícím konfliktu s bývalou kamarádkou a kolegyní doopravdy v právu.
Už se zdálo, že by drama mohlo utichnout, ale Ornella Koktová se ve svých vyjádřeních zkrátka nehodlá držet zpátky.
Trochu kuriózní přitom je, že to byla právě Ornella, kdo se ještě nedávno nechal slyšet, že netouží po ničem jiném než klidu a vnitřní pohodě. Však potřebu vnitřní rovnováhy uvedla přímo jako důvod odchodu a ukončení spolupráce s někdejší kamarádkou Agátou Hanychovou.
Zdá se z toho úhlu pohledu poněkud kontraproduktivní, že Ornella od té doby opakovaně ostře šije do své bývalé kolegyně, ačkoliv ta možnosti k reagování nevyužívá a vzkazuje, že kauzu už nehodlá řešit a pouze žádá, aby její osobu Ornella nepoužívala k propagaci svých projektů.
A když je řeč o "svých projektech", má samozřejmě na mysli především Ornellinu dokusérii Ornella Life, kvůli které se celé drama naplno rozhořelo. Ačkoliv Ornella se zaklíná, že konflikty existovaly už dávno předtím: „To, co probíhalo, bylo na mě tak moc, že jsem si řekla, že tohle už nechci zažívat a že mi to za ty peníze nestojí. Tak jsem se rozhodla skončit. A nemá to žádnou souvislost s dokumentem, který jsme spustili. Kryje se to časově jen náhodou,“ tvrdila nedávno.
Koktová pokračuje ve své zvláštní cestě k vnitřnímu klidu i nyní, kdy si postěžovala redakci eXtra.cz ohledně Agátina požadavku na její odstranění z Ornelliných projektů: „Dokument se točil samozřejmě i ve studiu. V páté epizodě se mihla Agáta Hanychová. Ve finále mě ale donutila abych jí rozrastrovala obličej a zvukovou stopu,“ uvedla Ornella.
„Přitom jediný záběr s ní byl z Podcastu roku a to mi řekl advokát, že šlo o veřejnou akci, takže jsem to upravovat nemusela. Na její přání jsem to udělala,“ pokračuje.
„Jenže ona pak řekne, že jsem zlá, že jsem jí vymazala obličej, přitom si to výslovně přála, protože nechtěla, aby ten dokument byl postavený na ní. A takhle je to s ní stále dokola,“ krčí rameny Ornella.
Jádro celého sporu přitom podle Ornelly stále spočívá v tom, že Agáta o všem měla vědět, ale dlouho s ničím údajně neměla problém a vadit jí celá věc měla začít až prakticky z ničeho nic mnohem později.
Podle Ornelly si to Agáta sama uvědomuje, což je prý také důvod, proč ji kamarádka v posledním díle podcastu Agáta a Ornella nechtěla pustit ke slovu: „Agáta všechno věděla a sama se podřekla v tom našem posledním společném vysílání. Proto se mnou o tom nechtěla diskutovat při našem vyříkávání, protože věděla, že ji argumentačně vykostím, protože nebyla vůbec připravená. Kdybych já tam ukázala pravdu, byla by v háji, nemohla by na to reagovat,“ hlásí Ornella rázně.
„O natáčení věděla, ale nezajímala se o něj. A to byl ten problém. Dokonce byly záběry, kdy mává do kamery, když jsme tam spolu. Normálně tam figurovala. Až potom, když si usmyslela, že měla asi jinou představu o tom, jak to bude zpracované, obrátila. Ale do té doby mě odpálkovala, že jí to je jedno, ať si dělám, co chci, že ji to nezajímá,“ pokračovala Ornella.
„Nelíbí se mi číst, že jsem zrůda, která jí nějak ublížila. Přitom vůbec nic z toho se nemuselo dít, kdyby nerozpoutala takovou válku a kdyby se nad to povznesla,“ zakončila.
Jak už padlo, její kolegyně, která dle Ornellina názoru "rozpoutala válku", se ke kauze na dotaz redakce eXtra už vracet nechtěla.