Generace Beta přichází. Děti roku 2026 se narodí do světa, který ještě nemá pravidla
6. 1. 2026 – 15:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ještě se ani nenarodily a už se o nich mluví jako o generaci, která změní svět. Ne proto, že by byla „lepší“ nebo „chytřejší“. Ale proto, že přijde do reality, jakou lidstvo dosud nezažilo.
Rok 2026 bude symbolickým předělem. Končí generace Alfa a začíná generace Beta. Děti narozené od tohoto roku budou vyrůstat ve světě, kde umělá inteligence nebude novinkou, ale samozřejmostí. Kde digitální prostor nebude oddělený od reality. A kde největší výzvou nebude rychlost technologií, ale schopnost zůstat člověkem.
Kdo je generace Beta – a proč na ní tolik záleží
Podle demografických modelů budou spadat do generace Beta děti narozené přibližně mezi lety 2025 a 2039. Odhaduje se, že v průběhu svého života budou tvořit 13 až 16 procent světové populace. Jinými slovy: půjde o jednu z klíčových generací 21. století.
Pojmenování „Beta“ není náhodné. Navazuje na generaci Alfa a vychází z řecké abecedy. Zároveň ale symbolicky odkazuje na svět ve „zkušebním režimu“. Svět, který se teprve učí fungovat s technologiemi, jež nás předbíhají.
První generace, která se narodí do plně digitální reality
Zatímco generace Z a Alfa technologie postupně objevovaly, generace Beta se do nich narodí. Umělá inteligence, algoritmy, personalizovaný obsah, hlasoví asistenti, rozšířená realita nebo robotika nebudou „technologickým pokrokem“, ale bude to pro ně přirozené prostředí.
Podle analýz výzkumných institucí se očekává, že generace Beta:
- bude od dětství obklopena systémy využívající umělou inteligenci
- bude vyrůstat ve školství, které se teprve učí, jak s AI pracovat
- zažije pracovní trh, kde mnoho dnešních profesí nebude existovat
Nejde ale jen o technologie. Jde o tempo změn.
Svět, do kterého se narodí, bude nestabilnější než kdy dřív
Generace Beta vstoupí do reality poznamenané klimatickými změnami, geopolitickou nejistotou a přetvářením ekonomických modelů. Podle dat Organizace spojených národů se děti narozené po roce 2025 budou výrazně častěji setkávat s extrémními projevy počasí, migrací i proměnou městského života.
Je pravděpodobné, že:
- budou žít ve vícegeneračních domácnostech
- budou častěji než předchozí generace změnit místo bydliště
- budou hledat rovnováhu mezi digitálním a fyzickým světem
A právě tahle rovnováha se může stát jejich hlavním životním tématem.
V čem se generace Beta může lišit od všech předchozích
Sociologové upozorňují na jeden důležitý moment: generace Beta bude pravděpodobně první, která začne zpochybňovat bezbřehý technologický optimismus.
Zatímco starší generace objevovaly digitální svět s nadšením, děti narozené po roce 2026 mohou vyrůstat s přirozenou skepsí. Technologie pro ně nebudou zázrakem, ale nástrojem. Na druhé straně nástroje se budou hodnotit podle toho, zda poslouží, nebo uškodí.
Právě proto se u generace Beta častěji skloňuje:
- důraz na duševní zdraví
- potřeba autenticity
- návrat k fyzickým zážitkům a přírodě
- silnější environmentální citlivost
Ještě nejsou na světě a už mají jasnou budoucnost
Generace Beta ještě nemluví, nechodí a nemá sociální sítě a možná není ještě ani na světě. Přesto o ní mluvíme už dnes. Možná proto, že v ní vidíme odpověď na otázky, které si klademe my sami.
Jak žít ve světě, který se mění rychleji než naše hodnoty?
Jak zůstat lidský v době algoritmů?
Děti narozené po roce 2026 nebudou mít na výběr. Ony se v tom světě rovnou narodí.
A možná právě proto budou ty, které nás naučí zpomalit.