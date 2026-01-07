Už zase stejný scénář nebo karma? Prachař po Batulkové i Rybové znovu po boku mladší partnerky
7. 1. 2026
David Prachař (66), jeden z nejznámějších českých herců a otec pěti dětí, se opět ocitl v centru pozornosti showbyznysu kvůli osobnímu životu, který je plný osudových zvratů. Po dlouhém manželství s herečkou Lindou Rybovou (50) a dřívějším značně diskutovaném rozchodu s Danou Batulkovou (67) se teď hvězda divadelních prken a filmových pláten opět projevila po boku mladší ženy – a tentokrát dokonce mladší než jeho vlastní děti.
Prachařův milostný příběh připomíná spíš dobře napsaný hollywoodský scénář než poklidný normální život. S Danou Batulkovou, kterou potkal a vzal si během své rané herecké kariéry, vycházel na veřejnosti dlouho jako stabilní pár. Společně vychovali dvě děti – syna Jakuba a dceru Marianu, kteří dnes žijí své životy v kultuře a umění.
Rozchod s Batulkovou však nevypadal vůbec idylicky. Když se Prachař zamiloval do mladší kolegyně Lindy Rybové, šlo o skandál, který rozvířil pověstnou hladinu českého showbyznysu. Rybová tehdy čelila ostré kritice veřejnosti a Batulková situaci nesla velmi těžce – podle některých zdrojů i emocionální reakcí, které se nevyhnuly rázné konfrontaci.
Rodina se rozrostla… a teď zas možná praská
S Lindou Rybovou, s níž se herec seznámil právě během práce v divadle a která byla tehdy o více než 17 let mladší než jeho první manželka, Prachař strávil dlouhá léta a založil s ní další rodinu. Společně mají tři děti – Rozálie (2004), Josefínu (2006) a Františka (2008), takže věkový rozdíl mezi nejmladšími potencionálními partnery a jeho dospělými potomky je nyní opravdu markantní.
Jenže i tento vztah se podle nejnovějších informací začíná rýsovat jako ukončený. Pár totiž už nějakou dobu nežije společně a herečka sama přiznala, že jejich individuální životní cesty se rozešly.
Nová kapitola – a staré komentáře
Prachař byl totiž nedávno spatřen ruku v ruce s herečkou Sarah Haváčovou (35) – hereckou kolegyní, která je o více než třicet let mladší než on sám. Podle fotografií z akcí během vánočních svátků působili velmi přirozeně a bez ostychu.
Sociální sítě se ihned rozzářily diskusemi o tom, zda se Prachař jednoduše drží starého vzorce, nebo jestli by stálo za to situaci posuzovat s větším nadhledem. Někteří komentátoři hovoří o „karmě“ či opakování životních scénářů, jiní zase upozorňují, že vztahy dospělých lidí jsou komplikované a nelze je hodnotit jen podle věku partnerů.
Nečekaný obrat: i ženy v Prachařově životě měly svá milostná tajemství
Když se na vztahové peripetie Davida Prachaře podíváme s větším odstupem, je zřejmé, že role „viníka“ a „oběti“ se v čase proměňují a realita byla – a stále je – složitější, než jak ji veřejnost často vnímá. Už v minulosti se otevřeně psalo o vztahu Dany Batulkové s režisérem a producentem Jankem Uhrinem, s nímž měla udržovat poměr a po určitou dobu s ním dokonce žít mimo společnou domácnost s Prachařem. Tato kapitola byla svého času mediálně velmi sledovaná a naznačovala, že ani tehdejší manželství nebylo zdaleka tak jednoznačné, jak se později prezentovalo.
Podobně nečernobílý obraz se rýsuje i v případě Lindy Rybové. Jak informoval deník Blesk, herečka měla v době krize manželství s Prachařem podle svědectví lidí z divadelního prostředí zahořet pro jiného muže – navíc kolegu z branže. Zpráva měla být pro herce natolik silnou ranou, že se psychicky zhroutil a musel rušit či přesouvat divadelní představení.
V zákulisí se pak spekulovalo o tom, že šlo o blízký vztah s někým z televizního světa; mezi jmény, která se v této souvislosti objevovala, zaznělo i jméno herce Martina Fingera, s nímž byla Rybová údajně viděna na veřejnosti. Zda šlo o přátelství, nebo o něco víc, nikdy nebylo oficiálně potvrzeno – jisté však je, že ani tento vztah nebyl zdaleka tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát z prvních titulků.