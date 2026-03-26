Běloruský vůdce Lukašenko se při návštěvě KLDR setkal s Kimem
26. 3. 2026 – 6:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko se při dnešní návštěvě Severní Koreje setkal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a uctil památku sovětských vojáků, kteří padli při osvobození Koreje od japonské okupace na konci druhé světové války.
Uvedla to běloruská státní agentura Belta. Podle agentury AP běloruský ministr zahraničí Maksim Ryžankov oznámil, že oba státníci podepíší smlouvu o přátelství a spolupráci mezi zeměmi.
Lukašenko navštívil také mauzoleum Kumsusan v Pchjongjangu, kde leží těla předchozích severokorejských vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, kde položil za sebe květinový koš a také kytici, kterou poslal ruský prezident Vladimir Putin, napsala večer agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou státní agenturu KCNA. Informace o jednáních mezi lídry Běloruska a KLDR zatím nejsou k dispozici.
Naposledy se Lukašenko a Kim Čong-un setkali v září 2025 v Pekingu, kde se zúčastnili vojenské přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války. Oba patří k nejbližším spojencům ruského prezidenta Vladimira Putina a podporují ruskou invazi na Ukrajinu.
Lukašenko, který vládne Bělorusku už přes tři desetiletí, umožnil na začátku ruské agrese v roce 2022 využít běloruské území jako výchozí bod pro invazi. Později také souhlasil s rozmístěním ruských jaderných zbraní na území své země.
Kim Čong-un naproti tomu vyslal Moskvě na pomoc tisíce severokorejských vojáků a velké množství munice. V poslední době se zároveň podle AP snaží navázat užší spolupráci se zeměmi, které se otevřeně staví proti Spojeným státům. V pondělí například obvinil USA z globálního terorismu v narážce na válku na Blízkém východě, která začala 28. února údery Spojených států a Izraele na Írán. Zároveň vyzval k tomu, aby KLDR přijala významnější roli v rámci jednotného postupu proti Washingtonu.
Poslední diplomatická cesta běloruského činitele do KLDR se uskutečnila v roce 2024. Ministr Ryžankov tehdy přijel do Pchjongjangu jednat o posílení vzájemného obchodu.