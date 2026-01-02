Němci bojují se sněhovou kalamitou a bouřemi. Může se podobné počasí přesunout i k nám?
2. 1. 2026 – 12:30 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Zatímco u nás si nový rok zatím spíš „osaháváme“, v Německu začal rok 2026 pořádně zostra. Ne symbolicky – ale doslova. Vítr, který místy dosahuje síly hurikánu, sníh padající až do nížin, náledí, zrušené trajekty a varování před bouřkovou vlnou. Pro mnoho Němců je začátek roku spíš testem odolnosti než klidným návratem do reality.
A logicky se nabízí otázka: může něco podobného přijít i k nám?
Vítr jako z hororu: na severu Německa létají varování jedno za druhým
Podle Německé meteorologické služby (DWD) a Federálního úřadu pro námořní a hydrografii (BSH) se sever země ocitl pod kombinovaným tlakem silného větru, sněhu a extrémního přílivu. Na pobřeží Severního moře hrozí bouřková vlna, hladina moře se může zvednout až o dva metry nad běžný stav.
Na hoře Brocken v Harzu byly naměřeny poryvy větru až kolem 130 km/h, tedy hodnoty, které se běžně spojují spíš s tropickými bouřemi než se střední Evropou v zimě.
Místní hasiči i policie vyzývají lidi, aby:
- neparkovali v přístavech
- omezili cestování
- počítali s výpadky dopravy
Trajekty na ostrovy v Severním moři jsou zrušené nebo výrazně omezené, sníh padá i tam, kde ho lidé v posledních letech skoro neznají.
Sníh se vrací i tam, kde už ho nečekali
Zvláštní pozornost meteorologů budí fakt, že hranice sněžení klesla až do nížin. V Severoněmecké nížině může během pár hodin napadnout 5 až 10 centimetrů sněhu, v horách ještě víc. K tomu se přidává déšť, který na studeném povrchu okamžitě namrzá.
Výsledkem je kombinace, kterou meteorologové nemají rádi:
- sníh
- déšť
- silný vítr
- mráz
Podobný scénář hlásí i Durynsko a Sasko, kde se počítá s náledím, krupkami a teplotami kolem nuly.
A teď to důležité: může tohle počasí dorazit i k nám?
Podle českých meteorologů z ČHMÚ a zahraničních modelů (např. ECMWF) je současná situace součástí rozsáhlého tlakového systému nad severní a střední Evropou. Jinými slovy: to, co teď zasahuje Německo, není izolovaný výstřel.
Do Česka se podobné počasí může dostat ve zmírněné podobě, zejména:
- do horských oblastí
- na sever a severozápad Čech
- do vyšších poloh
Zatím se nečekají hurikánové poryvy jako v Harzu, ale silný vítr, sněžení a náledí v následujících dnech rozhodně nejsou vyloučené.
Proč se to dějí tyto extrémy?
Meteorologové v Německu i Česku upozorňují na jeden trend:extrémy se zhušťují.
Neznamená to, že by každá zima byla krutější. Znamená to, že:
- klidná období se střídají s velmi intenzivními epizodami
- počasí se mění rychle
- hranice mezi „běžnou zimou“ a „kalamitou“ je tenčí
A právě přelom roku bývá jedním z momentů, kdy se atmosféra „láme“.
Česko má prozatím výhodu
Zatímco Německo už řeší konkrétní následky, Česko má zatím výhodu času. Ale rozhodně ne důvod k podcenění situace.
Pokud se chystáte:
- na hory
- na delší cestu
- nebo jen sledujete počasí s obavami
vyplatí se být ve střehu.
Protože jak ukazuje letošní začátek roku u našich sousedů: zima ještě rozhodně neřekla poslední slovo.