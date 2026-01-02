Dnes je pátek 2. ledna 2026., Svátek má Karina
Němci bojují se sněhovou kalamitou a bouřemi. Může se podobné počasí přesunout i k nám?

2. 1. 2026 – 12:30 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Němci bojují se sněhovou kalamitou a bouřemi. Může se podobné počasí přesunout i k nám?
zdroj: Profimedia
Zatímco u nás si nový rok zatím spíš „osaháváme“, v Německu začal rok 2026 pořádně zostra. Ne symbolicky – ale doslova. Vítr, který místy dosahuje síly hurikánu, sníh padající až do nížin, náledí, zrušené trajekty a varování před bouřkovou vlnou. Pro mnoho Němců je začátek roku spíš testem odolnosti než klidným návratem do reality.

A logicky se nabízí otázka: může něco podobného přijít i k nám?

Vítr jako z hororu: na severu Německa létají varování jedno za druhým

Podle Německé meteorologické služby (DWD) a Federálního úřadu pro námořní a hydrografii (BSH) se sever země ocitl pod kombinovaným tlakem silného větru, sněhu a extrémního přílivu. Na pobřeží Severního moře hrozí bouřková vlna, hladina moře se může zvednout až o dva metry nad běžný stav.

Na hoře Brocken v Harzu byly naměřeny poryvy větru až kolem 130 km/h, tedy hodnoty, které se běžně spojují spíš s tropickými bouřemi než se střední Evropou v zimě.

Místní hasiči i policie vyzývají lidi, aby:

  • neparkovali v přístavech
  • omezili cestování
  • počítali s výpadky dopravy

Trajekty na ostrovy v Severním moři jsou zrušené nebo výrazně omezené, sníh padá i tam, kde ho lidé v posledních letech skoro neznají.

Sníh se vrací i tam, kde už ho nečekali

Zvláštní pozornost meteorologů budí fakt, že hranice sněžení klesla až do nížin. V Severoněmecké nížině může během pár hodin napadnout 5 až 10 centimetrů sněhu, v horách ještě víc. K tomu se přidává déšť, který na studeném povrchu okamžitě namrzá.

Výsledkem je kombinace, kterou meteorologové nemají rádi:

  • sníh
  • déšť
  • silný vítr
  • mráz

Podobný scénář hlásí i Durynsko a Sasko, kde se počítá s náledím, krupkami a teplotami kolem nuly.

A teď to důležité: může tohle počasí dorazit i k nám?

Podle českých meteorologů z ČHMÚ a zahraničních modelů (např. ECMWF) je současná situace součástí rozsáhlého tlakového systému nad severní a střední Evropou. Jinými slovy: to, co teď zasahuje Německo, není izolovaný výstřel.

Do Česka se podobné počasí může dostat ve zmírněné podobě, zejména:

  • do horských oblastí
  • na sever a severozápad Čech
  • do vyšších poloh

Zatím se nečekají hurikánové poryvy jako v Harzu, ale silný vítr, sněžení a náledí v následujících dnech rozhodně nejsou vyloučené.

Proč se to dějí tyto extrémy?

Meteorologové v Německu i Česku upozorňují na jeden trend:extrémy se zhušťují.

Neznamená to, že by každá zima byla krutější. Znamená to, že:

  • klidná období se střídají s velmi intenzivními epizodami
  • počasí se mění rychle
  • hranice mezi „běžnou zimou“ a „kalamitou“ je tenčí

A právě přelom roku bývá jedním z momentů, kdy se atmosféra „láme“.

Česko má prozatím výhodu

Zatímco Německo už řeší konkrétní následky, Česko má zatím výhodu času. Ale rozhodně ne důvod k podcenění situace.

Pokud se chystáte:

  • na hory
  • na delší cestu
  • nebo jen sledujete počasí s obavami

vyplatí se být ve střehu.

Protože jak ukazuje letošní začátek roku u našich sousedů: zima ještě rozhodně neřekla poslední slovo.

Tagy:
Německo doprava sníh sněhová bouře sněhová kalamita dopravní kalamita extrémy počasí
Zdroje:
TV NOVA, j2ski.com, lawa.de, treking.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

