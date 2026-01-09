Meteorologové upřesnili předpověď: Víkend bude extrémně mrazivý, pak ale přijde ostrý zlom
9. 1. 2026
Obleva na obzoru! Víkend ale bude mrazivý, jak se sluší a patří, s denními minimy pod -10 °C.
Jak už odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu naznačili v předchozí předpovědi, víkend bude náležitě mrazivý, teploty se mohou propadat pod -10 °C i přes den a do situace bude navíc vstupovat silný vítr, kvůli kterému bude pocitově mrznout ještě mnohem silněji.
„Během víkendu přijde opět výrazné ochlazení od severu/severovýchodu, při kterém k nám přechodně opět pronikne velmi chladný arktický vzduch. V neděli ráno očekáváme ranní minima v rozmezí -9 až -14 °C, při déletrvající malé oblačnosti a zeslabení větru až -17 °C, v pondělí pak -10 až -15 °C, v Čechách pak až kolem -17 °C,“ uvádějí experti z ČHMÚ na sociální síti.
Situace se může ještě měnit v závislosti na oblačnosti: „Upozorňujeme, že minimální teploty budou zásadně záviset na míře vyjasnění během jednotlivých nocí a uklidnění větru,“ zmiňují.
„Informujeme také o velmi nízké pocitové teplotě v neděli během dne. Vítr zesílí kromě hor zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy, kde očekáváme i nárazy kolem 55 km/h a pocitovou teplotu lokálně jen kolem -15 °C,“ dodávají.
Situaci mohou navíc zkomplikovat i lokálně tvořené sněhové jazyky, kterým pomůže sypký sníh a silný vítr.
Po ochutnávce polárních podmínek ale přijde obleva: „Od úterý se začne výrazně oteplovat,“ předpovídají experti.