Velká změna digitálního soukromí: Instagram bude od května číst vaše zprávy, odborníci radí přejít na WhatsApp
26. 3. 2026 – 8:23 | Magazín | Jiří Rilke
Jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí čekají od května velké změny a bezpečnostní experti varují před možnými negativními dopady.
Zpráva jako taková se zdá být na první pohled celkem polopatická: Instagram, respektive provozovatel oblíbené sociální sítě, společnost Meta, od května ruší koncové šifrování zpráv mezi uživateli, píše The Guardian.
Možnost zašifrovat zprávy zmizí ze sociální sítě úderem 8. května 2026 a prakticky to znamená, že Meta bude mít teoretický přístup kompletně ke všemu, co si na Instagramu napíšete, nahrajete, vyfotíte či pošlete, protože veškerá komunikace bude procházet servery poskytovatele v kompletně čitelné podobě a umožní tak neustálý dohled.
To dnes platí také, ale pouze pro uživatele, kteří si nezapnuli zašifrování zpráv, což už právě nebude možné.
Mluvčí společnost tvrdí, že se jedná o logický krok, protože možnost zašifrovaných zpráv beztak skoro nikdo nevyužíval.
„Každý, kdo si bude chtít dál psát koncově zašifrované zprávy, tak bez problémů může dál činit na WhatsAppu,“ dodává mluvčí.
Jinak řečeno: Běžte na WhatsApp, tam vám nikdo nic číst nebude. Alespoň prozatím, protože i komunikační aplikaci WhatsApp vlastní Meta a žádné záruky, že časem nezmizí šifrování i tam, nikdo neposkytl.
Rušení šifrování na Instagramu má ale i politický a bezpečnostní podtext: Meta čelí tlaku (nejen) amerických státních a bezpečnostních agentur za to, že neprolomitelné šifrování zpráv podle nich nahrává kriminalitě a vytváří nebezpečné prostředí pro děti.
Instagram navíc svým designem umožňuje úplně cizím lidem navazovat konverzace – v kontrastu se zmíněným WhatsAppem, kde se diskutující musí znát už předem a znát svá telefonní čísla, aby si mohli začít psát.
Zcela otevřená nátura Instagramu ale poskytuje predátorům celkem snadný přístup k obětem a kvůli zašifrovaným zprávám pak nejde odhalit možné hrozící nebezpečí. Nešifrovaná komunikace se naopak z logiky věci monitoruje daleko snadněji a stejně tak lze lépe odhalit možné online predátory.
Na druhou stranu ale lze samozřejmě uvést i spoustu případů, kdy mohlo šifrování zpráv životy klidně naopak zachraňovat: Třeba když šlo o LGBT komunikaci v zemi, která homosexualitu trestá.
Nesmíme nicméně zapomenout na ještě další stránku celé věci. Meta o tom vcelku očekávatelně nemluví a nikde ji nezmiňuje, faktem ale zůstává, že přístup k obsahu zpráv se rovná přístupu k gigantickému objemu behaviorálních dat. A to je skvělé palivo pro zlepšování algoritmů pro cílení reklam a trénink AI jazykových modelů.
Tak či tak, šifrování zpráv na Instagramu zkrátka a dobře končí. Snesitelnou alternativou je zmiňovaný WhatsApp, puristé ale doporučují například zcela nezávislý Signal, který už nemá s Metou vůbec nic společného.
Bezpečnostní experti doporučují rozhodně nepodceňovat žádná rizika, a to i v případě, že se až doteď "nic nedělo". Online predátoři a podvodníci se totiž rychle učí využívat ke svým útokům pokročilé nástroje umělé inteligence a rok 2026 proto bude kvůli překotnému rozvoji AI po stránce kyberbezpečnosti zcela bezprecedentní.
Používat nezabezpečenou, nezašifrovanou komunikaci je podle odborníků velké riziko a otázkou pak ani není, jestli se něco stane, ale spíš kdy.
Problematika se samozřejmě důrazně dotýká i nás v Česku. Podle průzkumu firmy ESET už sice nyní s přehledem nejvíc využíváme ke komunikaci právě šifrovaný WhatsApp: Používá ho 89 % Čechů. 31 % lidí ale také využívá již brzy nezabezpečený Instagram.
Podle ESETu máme navíc v digitální bezpečnosti docela citelné mezery. Většina z nás zná a akceptuje použití dvoufázových autorizací, další bezpečnostní prvky jako skrývání polohy už ale využíváme jen minimálně. A i ono dvoufázové ověření považuje pětina Čechů za zbytečné.
„Pokud zůstaneme u platformy WhatsApp jako nejpoužívanější chatovací aplikace, rozhodně platí, aby uživatelé nikdy nikam nepřeposílali ověřovací kódy této aplikace. Také bychom opět neměli klikat na odkazy a stahovat dokumenty od neznámých lidí, nebo od kontaktů, se kterými komunikujeme jen sporadicky a najednou se ozvou s nějakým požadavkem. Vždy je na místě si takovou zprávu ověřit. Samozřejmostí je také zapnuté vícefázové ověření a pravidelná kontrola ostatních připojených zařízení v rámci našeho účtu. V neposlední řadě je také důležité aplikace i systém chytrého telefonu pravidelně aktualizovat,“ nabádá kyberbezpečnostní analytik ESETu Ondřej Novotný.