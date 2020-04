Polévka, která se vaří už skoro půl století - a pořád není hotová

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Jak uvařit tradiční thajskou nudlovou polévku? Je to hračka: Stačí hovězí maso, koření, bylinky… a vařit a vařit. Alespoň 46 let.

Gulášek je nejlepší druhý či třetí den a o hustých polévkách to platí jakbysmet. V Thajsku jsou ale jinačí labužníci a neberou to tak zhurta. V jednom bangkokském bistru vaří hovězí nudlovou polévku neua tune, která je uleželá opravdu pořádně: Její základ bublá na plotně už bezmála 46 let, a polévka tak má naprosto jedinečnou chuť a vůni, chlubí se majitel bistra Nattapong Kaweenuntawong.

"Nikdy jsme ji druhý den nevylili, je to pořád stejný vývar jako tenkrát. Nechávali jsme jej přes noc uležet a druhý den jsme z něj zase vařili polévku," prozrazuje recepturu pan Nattapong. Ještě upřesňuje, že do toho dává dušené hovězí, syrové hovězí, masové kuličky, dršťky a další vnitřnosti, rýžové nudle, bylinky a koření. Nejdůležitější ingrediencí je ale právě onen téměř půlstoletý vývar.

Nápad s nekonečnou polévkou přitom není nový. Existují zprávy o polévce, která se v jihofrancouzském Perpignanu údajně podobným způsobem vařila nepřetržitě dokonce od počátku 15. století, ale vývar "nepřežil" druhou světovou válku.

V bangkokském bistru Wattana Panich tak asi nevaří nejstarší polévku na světě, ale pan Nattapong doufá, že se tomu jednou hodně přiblíží. Jak má polévka chutnat, ví nejlépe on sám. Už jako dítko se to naučil od tatínka a nyní chuť osobně ladí každý den. "Prostě pořád ochutnáváme. Žádný přesný recept na to není," vysvětluje. "Já jsem už třetí generace a máme tři děti. Snad v tom tedy bude pokračovat i ta čtvrtá," dodává.

Třebaže ve čtvrti Ekamai už vyrostly nové restaurace a velké budovy, malinké Nattapongovo bistro se svou věhlasnou polévkou jedinečné chuti si stále drží své věrné zákazníky. Zvenku ovšem provozovna nijak lákavě nevypadá a ani pohled na kotel s bublajícím lektvarem není pro našince něco, nad čím by se zrovna sbíhaly sliny.

Nabízí se tedy otázka, zda taková půlstoletá polévka není zdraví nebezpečná. Někoho může odpuzovat už sám fakt, ale tak horké to zase není. Během dne se v podstatě celá sní a část vývaru se nechává na zítřek jako základ pro další várku, do níž se opět naházejí čerstvé suroviny.