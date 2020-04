Záludná mašinka zjistila, kde nás tlačí bota

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Zahýbej palečkem! Tenhle příkaz asi nejeden z nás slyšel jako dítko, když s ním byli rodiče kupovat botičky. Tenhle otravný proces měla usnadnit vychytávka, které se říkalo pedoskop.

Raději vidět než jen cítit. S tímto sloganem propagovaly obchody s obuví v USA a v některých evropských zemích ve 30. letech bizarní přístroj nazvaný pedoskop (neplést s pedofilem). Byl to rentgen, který měl zákazníkovi ukázat, jestli mu bota skutečně sedí a nebude tlačit. Na první pohled užitečná věc, ve skutečnosti nebezpečná hovadina.

Edisonův fluoroskop uzpůsobený na kontrolu nohou v botách vyvinul americký lékař Jacob Lowe, přičemž jeho původní záměr byl rentgenovat nohy vojáků raněných v první světové válce, aniž by se jim musely sundávat boty. V roce 1919 si dal přístroj patentovat pod názvem Foot-O-Scope a podobné zařízení nazvané pedoscope vyvinula nezávisle na něm přibližně ve stejnou dobu britská Pedoscope Company. V kontinentální Evropě pak anglickou mašinku distribuoval známý švýcarský obuvnický závod Bally.

Princip byl jednoduchý a podobný jako u přístrojů, jimiž se na letišti kontrolují zavazadla: Zákazník si nazul nové boty, strčil nohy do přístroje a stiskl čudlík. V okuláru pak viděl prozářené kosti nohou včetně obrysů střevíců, a mohl tedy kvalifikovaně posoudit, zda mu vybrané křápy nedeformují nohu.

To byl problém hlavně u dětí, protože zkoušet s nimi boty byl porod pro všechny zúčastněné – pro děti, rodiče i prodavače. Mašinky proto zpravidla měly dodatečné okuláry, aby vhodnost padnoucí boty mohli posoudit i rodiče a prodavači. A právě u rodičů se pedoskop těšil velké oblibě, protože minimalizoval chybné nákupy botiček, z nichž pak drobotina vyrostla - doslova - co by dup.

Nebezpečné záření

Někteří zákazníci si ale rentgenovali nohy jen tak z legrace, třebaže se o nebezpečí rentgenových paprsků dávno vědělo. Nakupující, a především pak prodavači, tak byli vystaveni nadměrným dávkám záření. Časopis British Medical Journal v roce 1957 dokonce popsal případ 56leté ženy, která měla v důsledku radiace vážně popálenou pravou nohu. Ukázalo se, že deset let pracovala v obchodě s obuví a obsluhovala pedoskop až dvacetkrát denně. Někdy do něj dokonce musela strčit vlastní nohu, aby dětem ukázala, že to fakt nebolí.

Navzdory kritice a varování ze strany expertů ale pedoskopy vydržely v obchodech s obuví až do 60. let, v Německu do počátku 70. let a ve Švýcarsku jeden takový přístroj fungoval dokonce ještě v roce 1989. Dnes se prodej bot musí obejít bez pedoskopu. Ale ono to vlastně tolik nevadí – leckteré nové škrpály se rozpadnou dřív, než vám vůbec stihnou nohu zdeformovat.