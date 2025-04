Nečekaná upřímnost. Pohlreich lituje, že zesměšňoval Babicu: "Neměl jsem na to právo"

23. 4. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke

Že se oba známí čeští televizní kuchaři nemají úplně v lásce, není žádné tajemství. Pohlreich ale svého vystupování lituje.

Známý český kuchař Zdeněk Pohlreich chystá návrat na televizní obrazovky v oživeném pořadu Ano, šéfe! A společně s kuchařskou show by mohly ožít i některé dávné vášně, které by možná měly zůstat spát. Řeč je o nevraživosti mezi Pohlreichem a jiným slavným kuchařem, Jiřím Babicou.

Babica i po letech nemůže překousnout, že se Pohlreich (mimo jiné) kdysi přiživil na nedorozumění a posmíval se Babicově hlášce o tom, že pokud lidé nemají houby, nemají je do jídla přidávat.

Však řekněte sami, když uslyšíte jméno Babica, nevybaví se vám automaticky "Když nemáte tohle, dejte tam tohle..."?

Jedná se o posměšnou hlášku, která vznikla vlastně úplně omylem: Babica kdysi doporučoval, že pokud kuchař nemá houby, může do omáčky přidat okurky a uvaří okurkovou omáčku, protože jíškový základ koprovky, houbovky i okurkovky se zkrátka dělá úplně stejně.

Druhá polovina doporučení se ale kamsi vytratila a veřejnost si bůhvíproč zapamatovala jenom "Když nemáš houby, nedávej tam houby!"

Pohlreich se svého času svezl na vlně posměchu a přilil svůj olej do ohně, což Babicovi doteď leží v hlavě: „Já tam (do televize) jdu, protože mě to baví, on tam jde asi pro prachy, no. To je ten rozdíl,“ komentoval Babica kousavě návrat Pohlreichova pořadu.

Sám Pohlreich si pak promluvil s eXtra.cz a zcela upřímně prohlásil, že posměch byla chyba: „Vím, že jsem to přeháněl, že jsem se k němu choval špatně, a nic s tím neudělám. Z mojí strany musím říct, že to bylo zbytečné, ale co s tím teď udělám? Udělám s tím ho*no.“

„To není o tom, že by člověk chtěl cíleně někoho poškozovat, ale moje vlastnost je taková, že mi to rychleji mluví, než myslí. A tohle je následek,“ přiznal.

„Veřejnou omluvu by mi stejně nikdo asi neuvěřil. Ale prostě vím, že to z mé strany nebylo dobře. Na to, co jsem o něm říkal, jsem neměl žádné právo, uvědomuju si to,“ zakončil s upřímností. Před čímž je potřeba smeknout, uznat chybu nedokáže každý, obzvlášť ve veřejném prostoru.

Pohlreich se též vyjádřil k Babicově komentáři, že se do televize vrací pro peníze. Prý je to naprostá pravda a nehodlá se za to stydět.

„To je asi logické, ne? Všichni dělají něco pro peníze. Samozřejmě, že chci vydělat peníze. A chtějí je vydělat i ti, kteří mě nechají natáčet takovou věc. Všichni chceme vydělat, na tom přece není vůbec nic špatného,“ prohlásil.