Návrat ve velkém stylu! Retro šaty podle Jany Plodkové vám rozbuší srdce

21. 4. 2025 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Do hry se vrací šaty plné lehkosti s romantickými vzory a jemným tónem minulosti. Jana Plodková ukazuje, že retro nemusí být návratem zpět, ale naopak hravou cestou vpřed.Její styl je důkazem, že skutečná elegance vychází z autenticity, lehkosti a odvahy být sám sebou.

Návrháři přichází s myšlenkou návratu k retru v jeho nejjemnější a nejhravější podobě. Nejde o pouhé kopírování minulosti, ale o její novou, svěží vizi. Inspirací je i Jana Plodková, která na loňském KVIFF zazářila v bílých šatech od Victorie Beckhamové. Jemný potisk, lehká struktura látky a minimalistický střih podtrhly její éterický styl. Sama k tomu dodává: „Styl není to, co právě letí, ale to, co je opravdové.“

Návrat romantiky a šatů inspirované retrem

Když se podíváme na přehlídková mola, jako by návrháři letos psali dopisy lásky samotné módě. Chloé hýčká rozevláté střihy, Loewe vrství jemné látky do snových siluet a Zimmermann posílá na molo šaty, ve kterých by se dalo utéct na piknik i do života.

Přichází něžná ženskost, která s lehkostí nechává vyniknout ladným ženským křivkám. Jana Plodková si je vědoma své drobné postavy, která tento styl bezvadně vykresluje a to především díky jejímu éterickému projevu. Vzdušné materiály, květinové vzory a trendy pastelové odstíny k ní přirozeně patří a tvoří s ní harmonický celek.

Co zůstává a co přichází: Jak vdechnout nový život starým kouskům

Dobrá zpráva? Letos není třeba honit trendy po nákupních centrech. Největší poklady možná už dávno visí ve vaší skříni. Květované midi šaty, krajková halenka, sukně s volány krásné kousky, které je určitě potřeba znovu ukázat.

Originální návrat ve skříni má novou, rozvernou tvář. Oživení najdou jemné krajky, a to nejen na šatech. Lehký krajkový pásek zavázaný kolem pasu, průsvitné ponožky v lodičkách nebo veselá mašle vpletená do vlasů jsou detaily, které starým kouskům vdechnou nový dech.Stačí jediný výrazný doplněk jako pastelová kabelka, velká květinová náušnice nebo odvážné sluneční brýle a jste připravené ukázat světu, že retro není minulost, ale umění žít krásně právě teď.

Jak nosit šaty inspirované retro stylem v mini, midi i maxi délce a vypadat přitom moderně

Mini šaty v tomto stylu jsou takový letní koktejl radosti. Vsaďte na rozevláté střihy, volánky nebo květinové potisky a klidně je doplňte veselou mašlí ve vlasech. Aby mini délka působila stylově, kombinujte ji s jemnými sandálky na nízkém podpatku nebo s retro balerínkami. Ideální doplněk je malá pastelová kabelka přes rameno a kulaté brýle, které podtrhnou šmrnc celého looku.

Tip: Lehké krajkové ponožky v lodičkách dodají outfitu špetku francouzské hravosti.

Midi délka je letos módní jackpot. Elegantní, pohodlná a nesmírně variabilní. Květinové midi šaty s volány nebo jemnou krajkou se skvěle kombinují se sandálky na blokovém podpatku, s páskovými sandály nebo stylovými espadrilkami. Pro originální hravost přepásejte šaty jemným páskem, ideálně v pastelové nebo přírodní barvě, a vykreslete tak krásně siluetu.

Tip: K midi šatům vsaďte na šátek do vlasů nebo do culíku. Dodá outfitu retro nádech a vypadá neskutečně šik.

Maxi šaty v retro duchu jsou jako stvořené pro bezstarostné letní dny. Dlouhé rozevláté sukně, květinové potisky, jemné volány a přírodní materiály vytvářejí outfit, který doslova tančí ve větru. Maxi šaty noste s páskovými sandálky na nízkém podpatku nebo klidně i bosky po trávě. Krásně je doplní slaměný klobouk, proutěná kabelka a velké sluneční brýle.

Tip: Nebojte se vrstvit. Přes maxi šaty můžete přehodit lehký svetřík, džínovou bundičku nebo krajkový přehoz, pokud večer trochu ochladí.