Konec piety za Aničku: Felix Slováček odstranil svíčky i věnce před domem

23. 4. 2025 – 7:15 | Magazín | Jana Strážníková

Pieta, kterou si lidé připomínali zesnulou, vydržela jen dva dny po pohřbu. Otec ji kvůli obavám odstranil.

Zpráva o předčasném odchodu milované a talentované zpěvačky Aničky Slováčkové tnula hluboko a bolestivě. Našla se proto celá řada rozesmutnělých fanoušků, kteří chtěli Aničce vzdát hold, rozloučit se, přinést dárek, zapálit svíčku či prostě úplně lidsky prokázat úctu.

Na plotu u domu jejích rodičů tak sama od sebe vznikla sice spontánní a neplánovaná, ale krásná pieta.

Nevydržela však dlouho. Pouhé dva dny od pohřbu ji truchlící otec Felix Slováček s asistentkou začal odstraňovat a uklízet. Nejedná se nicméně o žádnou zášť či pošlapání cti milované dcery, Felix měl prostě jenom strach, jak řekl Blesku.

„Tohle riskovat nemůžeme,“ prohlásil. U dřevěného plotu a na chodníku totiž stále hořely svíčky a do otevřeného plamene se opíral jarní vítr. Strach z možného požáru se rozhodně dá pochopit.

Felix s asistentkou uklidil místo poctivě, jak se sluší a patří. Dokonce i seškrábali vosk z chodníku. Věnce a svíčky pak odvezl kamarád dodávkou.

Felix ale také ihned zdůraznil, že se nic nebude vyhazovat a všechny dárky pro Aničku zůstanou zachovány, jen zkrátka jinde: „Vzkazy od fanoušků, andělíčky a všechno ostatní ale pečlivě třídíme a schováme.“

Dáda se úklidu neúčastnila: „Psychicky by to nezvládla, doma ale právě přebírá všechno to, co lidé Aničce přinesli. Znovu všechno čte. Já to chápu,“ prozradil Slováček.