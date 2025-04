Svůdná zpěvačka s výstřihem až do pasu: "Nejsem provokatérka"

23. 4. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Půvabná rudovlasá zpěvačka dorazila i k letošnímu předávání hudebních cen s mimořádně stylovém a svůdném oblečení.

Parádního, stylového a velmi, velmi svůdného outfitu, ve kterém letos dorazila zpěvačka Žofie Dařbujánová na předávání hudebních cen Anděl, už jsme si nemohli nevšimnout. Nelze se divit, Žofie opravdu vyčnívala – v tom nejlepším slova smyslu.

Ještě větší pochvalu si pak zaslouží, vezmeme-li v potaz, že se nejedná o žádný předem připravený, designérský model šatů. Zpěvačka si do poslední chvíle nebyla jistá, jestli na akci vůbec vyrazí, a oblečení si proto předem nepřipravovala. Ohoz složila na poslední chvíli sama z toho, co našla doma. A měla opravdu šťastnou ruku.

V centru pozornosti se přitom ocitla i během loňského ročníku cen, kam dorazila v ještě o něco divočejším outfitu: V průsvitném overalu se srdíčky přes bradavky a s majestátním rudým pláštěm. Kreativní, divoké, neotřelé. Ačkoliv... Také nechápete, jak se mohla o gigantický hermelín při chůzi nepřerazit?

Inu, existují věci mezi nebem a zemí, kterým běžný smrtelník nerozumí a Žofie zvládla pohyb v odvážném modelu s elegantní grácií.

Na loňský model vzpomíná ráda sama Žofie, ačkoliv přiznává, že sledování reakcí publika moc času nevěnuje: „Já už to radši nikde nečtu, protože je lepší nevědět. Ale já na to vzpomínám skvěle. Cítila jsem se milionově, bavilo mě to, všichni mi to chválili. Já jsem byla úplně šťastná. Loni se mi to povedlo, si troufám říct,“ prozradila pro eXtra.cz.

Dodává ale, že odvážné outfity na sebe nebere kvůli prvoplánové snaze provokovat, ale protože se jí zkrátka líbí.

„Nepovažuji se za provokatérku. Já jsem vlastně docela stydlivý člověk a ty outfity nenosím proto, že bych chtěla poutat pozornost. Nosím je, protože se mi to líbí a nebaví mě věci, co nejsou zábavné. Je to pro mě zábava, cítit se dobře a trošku experimentovat. Já si myslím, že bychom měli experimentovat,“ uzavřela zpěvačka.