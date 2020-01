Jak jídlo chudiny dobylo svět

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Pizza dnes patří mezi nejoblíbenější pochoutky, na které si můžeme zajít jak do lepší restaurace, tak je jen tak narychlo zhltnout na ulici. Co do palety možných i nemožných chutí se meze nekladou, přesto ještě relativně nedávno bývala pizza jídlem neapolské chudiny.

