Tohle vám zachrání život. Program, který nic nestojí a využívá jej málo lidí

23. 4. 2025 – 11:04 | Zpravodajství | Žanet Ka

Díky screeningovým programům v Českém zdravotnictví klesá úctyhodně úmrtnost na některé typy rakoviny. Například karcinom prsu se od zavedení programu v roce 2002 snížil o 32 %. Podobně u rakoviny tlustého střeva a konečníku: úmrtnost se snížila o 48 %, výskyt o 32 %. Přesto některé screeningy zůstávají bez zájmu.

Jsou programy prevence plně využité?

„Rakovina tlustého střeva a konečníku je v České republice jednou z nejčastějších forem rakoviny. Screening umožňuje včasné odhalení změn, které by se mohly vyvinout v nádor. Právě tento screeningový program u nás není dostatečně využíván- účastní se ho jenom 47 % cílové skupiny, což je velká škoda,“ dodává PhDr. Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra. Naproti tomu screening rakoviny děložního hrdla využívá 80 % žen a prsu 70 %. "Děláme pokroky, ale je prostor pro zlepšení," dodává. Vypovídá o tom i prudký nárůst zájmu o některé nově nabízené programy. Zdravotní pojišťovna OZP- držitel ocenění za Nejlepší preventivní programy v ČR v anketě Pojišťovna roku 2024- hlásí třeba skoro trojnásobný nárůst vyšetření osteoporózy a o třetinu větší zájem o prevenci rakoviny kůže. Naproti tomu vyšetření prostaty zájemců prudce ubylo (o 83 %), což pravděpodobně souvisí se zavedením nového celonárodního screeningu.

Fond prevence

Kromě již zmíněných programů existují i novinky: screening karcinomu plic pro kuřáky nad 55 let, vyšetření břišní aorty pro muže mezi 65-67 lety či bezplatné HPV vakcinace pro dětí od 11 do 15 let.

Zvyšme zájem o prevenci rakoviny kůže, prevence rakoviny prostaty na chvostu. Pro včasný záchyt vážných onemocnění využívají pojišťovny preventivní programy poskytované klientům jako benefit hrazený z Fondu prevence. Obvykle navazují na celonárodní screeningové programy a doplňují je tam, kde tyto plošné programy zatím chybí. „Naše preventivní programy připravujeme v souladu s postupy uznávanými odbornými společnostmi. Ze všech zdravotních pojišťoven nabízíme nejširší rozsah preventivních vyšetření,“ objasňuje Mgr. Věnceslava Šlechtová, vedoucí odboru preventivních programů OZP

Preventivní program STOP rakovině kůže

Program využilo v roce 2024 o 28 % více pojištěnců než o rok dříve, trvale vysoký je zájem o program STOP rakovině prsu. U některých programů ale zůstává nízká účast. Například program zaměřený na rakovinu tlustého střeva opomíjí více jak polovina cílové skupiny.

Řeč čísel

Podle statistik za období 2018-2022 byly nejčastějšími příčinami úmrtí v České republice na zhoubné novotvary rakoviny plic, tlustého střeva a konečníku, slinivky břišní a prsu. Tyto nemoci byly zodpovědné za více než polovinu úmrtí na rakovinu. I přesto se úmrtnost na některé nádory v posledních letech zřetelně snižuje, což je důkazem účinnosti screeningových programů, které jsou v ČR plně hrazené. Naopak i přes vysokou účinnost screeningových programů se jich stále mnoho občanů neúčastní, což zvyšuje riziko, že nádor bude zachycen až v pokročilém stádiu, kdy se šance na úplné vyléčení znatelně snižují.

„V posledních dvou letech jsme nejvyšší procentuální záchyt patologických nálezů, které mohou poukazovat na nějaké onemocnění, zaznamenali u programu STOP rakoviny břišních orgánů a ledvin. Nález mělo cca 30 % pojištěnců absolvujících vyšetření v rámci prevence,“ popisuje MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka OZP.

Prevence zachraňuje

A to nejen zdraví, ale často i život. Statistiky z programů OZP ukazují, že u více než třetiny klientů vyšetřených v programu STOP rakovině břišních orgánů a ledvin se objevil nějaký podezřelý nález. Takový, který by mohl být zárodkem něčeho vážnějšího.

Lékaři se shodují

Čím dříve nemoc zachytíme, tím je průběh lehčí, návrat do normálního života rychlejší a náklady menší. Žijeme v zemi, kde jsou tato vyšetření dostupná a hrazená. Takže pokud máte něco důležitého před sebou- třeba život samotný- zkus se přihlásit do screeningu. Protože čas na to přijít se počítá.