Čtyři znamení zvěrokruhu, která bývají považována za bezohledná: S Berany se nedá diskutovat, Štíři se nebojí manipulovat

21. 4. 2025 – 8:30 | Magazín | BS

Každý z nás se někdy zachová způsobem, který může být považován za bezohledný. Některá znamení k tomu ale mají častější tendenci.

Bezohlednost ale nemusí být vždy negativní vlastností. Někdy je dokonce potřeba neohlížet se pořád útlocitně na ostatní a zkrátka si jít za svým. Zejména ve chvílích, kdy prostě víte, že máte pravdu.

Problém nastává, pokud u toho ale zraníte city někoho jiného, což je situace, které je vždy lepší se raději vyvarovat. Která znamení občas překračují hranice a nevědí, kdy přestat?

Beran (21. března – 20. dubna)

Čekali byste snad tvrdou hlavu od někoho jiného než od Berana? Znamení je známé svou neústupností a odhodláním. Jak má jednou něco v hlavě, nehne s ním ani párek volů. Diskuze nebo kompromisy se pak často míjí účinkem, protože Berani bývají přesvědčeni, že právě jejich pohled je prostě ten jediný správný, a pokud někdo nedokáže držet krok, není až takový problém ho nechat bez ohlížení za sebou.

Berani nejvíce koketují s ohnivou energií, díky níž dokážou být impulzivní, ale také velmi přímí a upřímní. Jejich jednání bývá jen málokdy záměrně zlé, ale v tvrdohlavé divokosti zkrátka občas dokážou přehlédnout pocity ostatních. Soustředí se na svůj cíl a kolem nechť létají třísky. Jejich neskutečný tah na branku se dá občas zvenčí vnímat jako bezohlednost, ale na druhou stranu nelze upírat, že díky němu často dosahují skvělých výsledků při svých snahách.

Štír (24. října – 22. listopadu)

Štíři jsou především intenzivní. Nic nedělají napůl, do ničeho se nepouští jen tak aby se neřeklo. Ne, chvíli jim možná trvá, než se do něčeho ponoří, ale jakmile to přijde, ven už je jen tak nedostanete. Štíři nemají rádi slabost a nerozhodnost, což ale neznamená, že by se nějak stranili možnosti slabší stránky ostatních využít ke svému prospěchu.Účel zkrátka světí prostředky a Štír nemá ve zvyku se zastavovat kvůli přehnaným ohledům. Přístup se někdy může jevit poněkud krutě, ale často také nese překvapivě sladké ovoce nejen pro samotné Štíry, ale i pro jejich okolí. Stačí jen trocha tolerance a hned se neurážet.

Štír je při rozhodováním pravým opakem Berana – není impulzivní, naopak se strategicky a chladně rozmýšlí. Proto pak přesně ví, kam se trefit, aby byl dopad co největší. Intenzita Štírů může fascinovat, ale i děsit.

Lev (23. července – 22. srpna)

Lvi mívají vůdcovské schopnosti a ze všeho nejvíc potřebují světlo reflektorů. Bez uznání jako by nežili a aby získali respekt ostatních, dokážou hory přenášet. Což samozřejmě vůbec není špatná věc. Problém ale přichází, když i přes svou snahu nedokážou ono uznání získat nebo jim ho někdo dokonce cíleně odpírá. Lvi umí být štědří, ale ego zpravidla nehodlají omezovat a na žádné kompromisy neslyší. Jakmile se je někdo snaží shodit nebo je ignoruje, Lev neváhá ukázat sílu.

Lev nebývá záměrně bezohledný. Jen při své potřebě před ostatními zazářit občas přehlédne city svého okolí. A, opět ne úplně úmyslně, také ve svém sebevědomí dokáže často zastínit stydlivější lidi, kteří se pak cítí odstrčeni do kouta. Lvi to ale nedělají schválně, většinou je na to stačí úplně normálně upozornit a příště už si dají pozor.

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)

Kozorozi nikdy neskrývají ambice a k problémům přistupují především pragmaticky. Protože horká hlava pomáhá jen velmi zřídka, samozřejmě. A pokud chladný kalkul ukáže, že je k dosažení cílů potřeba něco obětovat, Kozorozi často neváhají ani okamžik, což může citlivější jedince nepříjemně ranit.

Kozoroh umí být bezohledný zcela potichu, ale velmi účinně. Všechno je podřízeno pragmatickému přístupu a v rozhodovacím procesu nezbývá místo na emoce. Co se nehodí, je odstraněno. Ne kvůli prvoplánové krutosti, ale protože pro Kozoroha je cíl zkrátka a dobře důležitější než pocity.