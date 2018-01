Když Zeman vítal muslimy…

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Miloš Zeman se svou vládou poskytl útočiště tisícovce kosovských Albánců, vesměs vyznavačům islámu. Teď straší "vítačem" Drahošem.

Časy se mění. Stará pravda, zpíval o ní už šedesátkách Bob Dylan.

Mění se však také politika. Politici se střídají, a když přece jen zůstanou, anebo odejdou a pak se vrátí, tak zase mění své názory, hesla, spojence i protivníky.

Právě do téhle kategorie patří Miloš Zeman.

Skálopevný Miloš

Stop imigrantům a Drahošovi! To je ten nejviditelnější slogan finále kampaně k prezidentským volbám. Stojí za ním fanklub Miloše Zemana (Přátelé Miloše Zemana), jeden ze sponzorů Zemanovy kampaně.

Vyjadřuje prosté poselství: Pozor! Jiří Drahoš k nám pustí muslimské hordy, které zničí naši civilizaci. Drahoš je "vítač". Nevolte ho!

Prezident Zeman se k billboardu se zmíněným sloganem hlásí. "Protože migrace je citlivé téma, spojení pana Drahoše s migrací je logické a oprávněné," pravil v televizi Barrandov.

Slogan není ojedinělým výstřelem ze Zemanovy volební houfnice. Rozvíjí jeho volební spot, který Čechy varuje: "Když Evropa čelí silné muslimské imigraci, kdo by měl stát v čele naší země? Žijeme v době, ve které není čas na chyby…"

Jasný vzkaz: Nezbývá, než volit Zemana, protože – tahle země přece patří nám. A skálopevný Zeman muslimy zastaví.

Nemohu se ale ubránit dojmu, že závěru spotu schází gradace. Mohla tam třeba zaznít salva z pušek na počet Miloše Zemana vypálená skupinou trotlů, kteří pod hlavičkou spolku Českoslovenští vojáci v záloze běhají po lesích a chystají se zadržovat uprchlíky.

Nejspíš ani nezaznamenali, že vrchní velitel, nejpevnější ochránce státu před islámem, patřil – řečeno oblíbenou terminologií Zemanových lidí – mezi největší a nejzasloužilejší "vítače" muslimů v Česku.

Milosrdný Miloš

Vláda Miloše Zemana (červenec 1998 až červenec 2002) koncem devadesátých let minulého století poskytla útočiště tisícovce kosovských Albánců – vesměs muslimů. Převezla je z Makedonie, kam utekli před ofenzivou srbských jednotek. V Česku jim poskytla dočasné útočiště.

Na humanitární operaci tehdy vláda vyčlenila miliardu korun. Byla přitom ochotna přijmout uprchlíků několikanásobně víc. Ministr zahraničí Zemanovy vlády Jan Kavan v roce 1999 pravil, že kabinet může poskytnout ochranu na svém území až pěti tisícovkám lidí.

Proč ne? Kosovští Albánci byli uprchlíky před terorem a válkou. A Zemanovi, který se ke své tehdejší velkorysosti dnes nehlásí, patří uznání za to, že jim poskytl ochranu bez ohledu na jejich víru.

A jak tahle humanitární akce sociálnědemokratické vlády dopadla? Z 1034 kosovských Albánců, kteří v Česku získali dočasné útočiště, se jich podle dat ministerstva vnitra 903 vrátilo domů.

Pozor na jezinky!

Připomeňme si, že podle kvót vyhlášených (většinově) Evropskou unií jsme měli mezi roky 2015 a 2017 převzít 2691 uprchlíků od středomořských států. Mohli jsme si je prověřit a vybrat si ty, kteří opravdu utekli před válkou, obdobně jako v roce 1999 kosovští Albánci, a kteří nejsou hrozbou pro bezpečnost země. Vláda jich přijala 12. Potom si Milan Chovanec, bývalý šéf vnitra, zavěsil přes prsa muzejní vinčestrovku a bylo po "vítání".

Jiří Drahoš loni ke kvótám řekl: "Přijmout tady nějakých 2 600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků by neměl být problém." Pokud by byl duchapřítomný a pohotový politik, mohl dodat: "Když to zvládla vláda Miloše Zemana…."

Zeman to z ale dnes Hradu vidí jinak než kdysi ze Strakovy akademie. V sólovém představení v televizi Barrandov varoval: "Jsou jako jezinky. Máme prý přijmout 2600 imigrantů. Pak pět, deset, padesát tisíc. Je nutné to zastavit hned na začátku!"

Jako premiér si na jezinky nevzpomněl. Nejspíš mu pohádku o Smolíčkovi pacholíčkovi přečetli až během dlouhých zimních večerů na Vysočině.

Uprchlíci z Kosova, které Zeman opakovaně označuje za "islamistickou teroristickou diktaturu financovanou narkomafií," přitom dorazili v devětadevadesátém do Česka bez jakékoli prověrky.

Z toho se dá udělat jednoduchý závěr: Miloš Zeman je politik, který cynicky mění názory podle toho, jak se mu momentálně hodí do krámu.