Hvězda Ulice je zase sama, vztah se rozpadl: "Nedali jsme to"

Oblíbená seriálová herečka vstoupí do nové životní fáze, cesty s partnerem se totiž rozcházejí.

Oblíbená herečka Aneta Krejčíková přiznala, že jejich vztah s dlouholetým přítelem, fitness trenérem Ondřejem Rančákem, rozpadá. Mají spolu přitom dvě děti, syna Bena a dceru Antonii. Aneta v podcastu Mámy sobě vysvětlila, že se s Ondřejem stále snaží před dětmi vystupovat jako rodina, ale partnery v romantickém smyslu už nejsou.

„Pro mě je rodina posvátná a my už nejsme partneři. Ačkoli spolu vychováváme děti, fungujeme jako rodina, tak jsme to nedali. Ondřej je skvělý táta, ale my nejsme partneři pro sebe. A cítili jsme to už předtím, než jsme měli první dítě. Samozřejmě tam byla i velká láska, ale neměli jsme ten pevný základ,“ popisuje Aneta.

A nejedná se o úplně zbrusu novou událost, herečka také dodala, že se vztah s Ondřejem vlastně rozpadl už před rokem a od té doby pokračují v pseudorodině: „Snažíme se tvořit rodinu, komunikovat, trávíme spolu čas, částečně spolu žijeme, ale partneři už nejsme. A žijeme takhle už více než rok,“ řekla.

Moc dobře si ale uvědomuje, že to tímhle stylem nepůjde navždy: „Samozřejmě se to změní, až nám do života přijdou další osoby. Ale takhle nám to zatím přijde nejužitečnější. Ani jeden se nechce vzdát těch klasických domácích rituálů s dětmi a nechceme to upírat ani jeden druhému,“ uzavřela.