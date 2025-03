Slavná zpěvačka: "Vlastního syna jsem nesnášela, vadilo mi se o něj starat"

První chvíle se synem nebyly pro známou pěvkyni zrovna z nejrůžovějších. Postupem času si ale k synovi vybudovala vztah, jak má být.

Zpěvačka Karolína Neuvirthová (rozená Gudasová), kterou můžete znát jako Karol z projektu Karol a Kvido, je dvojnásobná matka. Dceři Emily je sedm let, Markovi šest. A fakt, že se obě děti narodily jen rok od sebe, byl jedním z větších důvodů, proč zpěvačce druhý potomek nepřinesl zpočátku jen štěstí.

V podcastu Mámy sobě Karolína prozradila, že druhé dítě rozhodně neplánovala až tak brzy a těhotenství, na které přišla až ve čtvrtém měsíci, ji spíš rozhodilo, než aby jí udělalo kdovíjakou radost: "Nechtěla jsem se vdávat těhotná, nebyla jsem úplně šťastná," přiznala.

Manžel Michal Neuvirth v té době hrál hokej v kanadskoamerické NHL a Karolína zůstala na malé děti sama, což také úplně neprospělo jejímu mentálnímu rozpoložení. Hlava se začala bránit: „Po porodu jsem měla laktační psychózu, nebylo to úplně lehké,“ přiznává zpěvačka.

Dostavil se zlý výsledek: Docela dlouhou dobu nemohla vystát vlastního syna. „Bylo těžké nemít ráda to dítě. To první jo, ale u toho druhého to přišlo déle. Já jsem ho nesnášela, mě obtěžovalo se o něj starat.“

Nakonec jí poměrně zvláštním způsobem pomohla hospitalizace. Skončila čtyři dny na infekčním oddělení a situace se srovnala jak mávnutím kouzelného proutku: „Přestala jsem kojit a pak se to všechno nějak vrátilo do normálních kolejí. Byl to zázrak,“ vzpomíná. To už bylo malému Markovi sedm měsíců. Ale pořád lepší si vlastního syna oblíbit pozdě než nikdy.