Kancelářský horor: Místo cukru kyselina! Kolegyně trávila spolupracovnici měsíce

Myslela si, že má jen žaludeční neurózu. Ve skutečnosti jí kolegyně týdny lila do čaje čisticí prostředek. Proč? Prostě ji neměla ráda.

Zdálo se, že jde o obyčejné pracovní neshody. Ale realita byla mnohem děsivější. Jednapadesátiletá žena, zaměstnaná u úklidové firmy v kancelářské budově ve Varšavě, procházela měsíce peklem – aniž by tušila, že za jejím zhoršujícím se zdravotním stavem stojí její vlastní kolegyně. Na začátku se vše jevilo jako obyčejné zažívací potíže. Oběť, jejíž jméno nebylo zveřejněno, si myslela, že jde o stres a únavu. Ale jak bolesti břicha sílily a přidaly se další znepokojivé příznaky, vyhledala lékařskou pomoc. Lékaři ji šokovali – její tělo neslo známky vnitřního poškození odpovídajícího účinkům toxických látek. A právě tehdy si žena vzpomněla na podivnou pachuť svého ranního čaje v práci.

Podezření nahlásila na policii, ale tam jí bez důkazů nemohli pomoci. Tak se rozhodla jednat sama. Do své místnosti na ulici Myśliwiecka nainstalovala skrytou kameru. A netrvalo dlouho – záběry odhalily mrazivou pravdu. Jedna z jejích kolegyň, 56letá žena, jí pravidelně stříkala do čaje a láhve Coca-Coly čisticí prostředky a další žíraviny. A aby toho nebylo málo, během tohoto sick rituálu si po telefonu povídala s další kolegyní – 68letou ženou, která o otravě věděla, ale nikdy nic neřekla. Místo okamžité konfrontace poškozená několik dní vše pečlivě dokumentovala a pak nahrávky předala policii. Ta obě ženy zatkla ještě téhož dne.

Motiv? Šokující ve své jednoduchosti. Podle informací polských médií ženy oběť zkrátka „neměly rády“. Údajně zastávala o něco vyšší pozici v úklidové firmě, a to některé kolegyně nemohly překousnout. „Ty ženy se prostě nesnášely,“ uvedl anonymní zdroj pro server Onet Warsaw. Teď hrozí hlavní pachatelce až 20 let vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví. Její starší komplic pak může skončit za mřížemi až na 3 roky – za to, že o zločinu věděla, ale nic nepodnikla. Vyšetřování stále pokračuje a policie nevylučuje, že do případu může být zapleteno více osob.