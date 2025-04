Policie konečně dopadla zločince, který měl nechutnou únikovou taktiku

Policie ho honila měsíce. pokaždé se jim vyvlékl, a to díky metodě, kterou by nečekal ani zkušený kriminalista. Teď je konečně za mřížemi – a jeho příběh se zapíše do dějin kuriózních zločinů.

Zní to jako vtip z internetu nebo absurdní zpráva z The Onion, ale tohle se skutečně stalo: policie v indickém Novém Dillí konečně dopadla zloděje, který jim celé měsíce unikal díky nechutné, ale překvapivě účinné metodě – pokaždé, když mu hrozilo zatčení, spustil „pachovou obranu“, která přinutila policisty couvnout a dala mu čas na útěk. Deepak, 27letý zloděj mobilních telefonů, nebyl žádný obyčejný kapsář. Měl něco, co by se dalo nazvat „superschopností“ – neuvěřitelnou kontrolu nad svými útrobami. Stejně jako někteří herci umí plakat na povel, Deepak dokázal v krizové chvíli aktivovat vnitřní poplach, a to s takovou razancí, že se z něj stal noční můra dillíjské policie. Podle mluvčího policie použil tento trik – interně přezdívaný jako „pustit mlhu a zdrhnout“ – opakovaně. Když ho policisté dostihli, Deepak jednoduše spustil svůj zápachový štít, čímž vytvořil tak silnou clonu, že si strážci zákona raději kryli nosy a nechali ho zmizet. Tato obranná taktika mu umožnila unikat spravedlnosti mnohem déle, než by kdo čekal. Ale i ty nejšílenější triky mají své limity. Policie se tentokrát připravila – a pořádně. Když si hlídka všimla Deepaka poblíž parku Eidgah, byli vybaveni rukavicemi, maskami a pevným odhodláním. „Týmy ho pronásledovaly a nakonec ho zpacifikovaly,“ uvedl jeden z důstojníků pro News 18. „Jak jsme čekali, Deepak nasadil svůj nechvalně proslulý ‚plán špíny‘, ale důstojníci byli připraveni, takže tentokrát už to nevyšlo.“ Po legendárním zatčení byl na něj podán trestní spis podle Zákona o zbraních a Deepak se přiznal ke krádežím mobilních telefonů i útokům nožem. Policie uvedla, že má na kontě přes půl tuctu případů napříč Dillí, ale právě jeho neortodoxní „chemická clona“ mu dlouho pomáhala vyhnout se zodpovědnosti. Tak skončila vláda jednoho z nejnechutnějších zlodějů v dějinách města. A i když jeho „superschopnost“ možná jednou vstoupí do folkloru, tentokrát už mu na svobodu nestačila.