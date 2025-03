Slavný herec přiznal cukrovku: "Můžu si za to sám"

Známý herec se ale paradoxně cítí daleko lépe než dřív, protože kvůli diagnóze musel srovnat svůj životní styl.

Populární herec Miroslav Etzler se nedávno posadil a popovídal si v oblíbeném pořadu 7 pádů Honzy Dědka. U té příležitosti prozradil, že ho zasáhly zdravotní trampoty, které mu ale nakonec ve výsledku vlastně pomohly.

„Před čtyřmi měsíci mi diagnostikovali cukrovku v katastrofálním stavu. Není divu – podle toho, jak jsem žil, jsem si to zasloužil. Všechno jsem změnil a mám najednou strašně moc energie,“ přiznal.

„Myslím si, že 50 % cukrovkářů 2. typu si za tu nemoc mohou sami a já jsem jeden z nich. Je to špatná strava, velké stresy a mně se to sečetlo a vyústilo to v tuto chorobu,“ dodal.

Důkaz o změně přitom máme přímo před očima: Etzler je mnohem štíhlejší a působí daleko vitálněji než dřív. Musel totiž kvůli cukrovce radikálně změnit dietu a dle svých vlastních slov zhubl už 30 kilo a za nemoc je proto nakonec vlastně vděčný.

„I když to zní divně, tak musím říct, že mně ta cukrovka přišla jako dárek. Musel jsem si uvědomit spoustu věcí a v životě je radikálně změnit počínaje stravou a ztrátou mnoha kil. Zhubl jsem třicet kil a cítím se fajn. Jsem takový šviháček,“ usmíval se Etzler na premiéře představení Cena za něžnost.

Dieta přitom zřejmě není nijak drakonická, jenom prostě zdravější: „Držím ani ne tak přísnou, ale jinou stravu, než jsem jedl do té doby. A ta kila mi mávají. Každý týden tak dvě, tři kila. Cítím se tak o dvacet let mladší,“ zmínil herec již dříve.