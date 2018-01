Prezident Žumpa, nebo prezident Marťan? Vyberte si!

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Jiří Drahoš má dobrou šanci vystřídat v březnu na Pražském hradě Miloše Zemana.

Hlasy jsou rozdány. Ve druhém kole prezidentských voleb proti sobě budou stát obhájce Miloš Zeman a vyzyvatel Jiří Drahoš. Insider, politický harcovník se zkušenostmi z Hradu, Strakovy akademie i parlamentu, proti politikou nepolíbenému akademikovi.

Prezident Žumpa

Obhájce hradního trůnu, třiasedmdesátiletého solitéra, který v prvním kole vyhrál s náskokem 12 procent, zjevně opouští síly. Přesto ho nelze podceňovat, zůstává zdatným řečníkem. Jeho výřečnost je však nejen jeho zbraní, ale i jeho Achillovou patou – když otevře pusu, máte leckdy pocit, jako by se otevřelo víko od žumpy.

Miloš Zeman má vyhraněné názory. Často je však mění a lež je pro něj pracovním nástrojem. Používá ji tak samozřejmě, jako instalatér hasák. Jeho patrně nejznámější lží je výrok, že novinář Ferdinand Peroutka "byl fascinován nacismem" a napsal článek "Hitler je gentleman".

Dosluhující prezident není fit a po vodce dostává virózu. Přesto šermuje holí (tasí ji dokonce na premiéra) a vyráží mezi lid. Zpíval hymnu na tribuně s islamobijcem Martinem Konvičkou a na Hradě se obklopil odpudivými figurami – především frackovitým mluvčím Jiřím Ovčáčkem.

Býval prozápadním politikem. Jeho vláda (1998-2002) přivedla Česko do NATO a zahájila rozhovory o vstupu do země do Evropské unie. Jako prezident se otočil na obrtlíku. Teď koketuje s partají, která chce Česko z obou společenství vytáhnout – s okamurovci. Začal navštěvovat autoritářské vůdce východních zemí, pasoval se za lokaje čínských komunistů.

Svou kampaň-nekampaň založil na zkušenostech. "Volte, koho chcete. Ale volte na základě toho, jakou práci kandidáti odvedli pro Českou republiku. Co je za nimi, nikoliv co vám slibují," řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1.

Oscar Wilde kdysi varoval před lidmi, kteří zkušenostmi nazývají vlastní chyby. Neplatí to také pro Miloše Zemana?

A vůbec - neměli bychom spíš volit budoucnost, než historii?

Zelený Marťan

Poměřováno zkušenostmi s politikou se Jiří Drahoš s Milošem Zemanem nemůže srovnávat. Do politiky přichází z akademie. Václav Klaus, který dělí kandidáty na Marťany (zelené nepolitiky s tykadly) a ne-Marťany (standardní politiky), by řekl, že přilétá z Marsu.

Copak ale má kandidáta diskvalifikovat to, že je z "jiné planety"? Podívejme se do Německa, kde outsider Joachim Gauck (prezidentem 2012 až 2017) patřil k nejlépe hodnoceným představitelům Německa.

Také na slovenského outsidera Andreje Kisku (prezident od roku 2014) přichází dobré reference, byť je kritizován, že za rodinou létá vládním speciálem. "Je zdaleka to nejlepší, co dnes slovenská politika občanům nabízí," píše o něm analytik Juraj Mesík na webu Aktualne.sk.

Co je ale na Drahošovi zarážející: Nemá žádné vyhraněné názory. Anebo se je snad bojí vyslovit? Za celou kampaň neřekl tento akademik nic, co by bylo hodné zapamatování.

Skrývá se za nudné fráze. Říká, že bude "obhájcem potřebných a zrcadlem úspěšných" a "apolitickým svorníkem". Dosud nepoložil karty na stůl. Není transparentní. Vypadá nerozhodně, vyhýbavě, váhavě.

Jistě, prezident nepotřebuje volební program, protože neřídí vládu, nenavrhuje zákony. Mělo by však být jasné, za čím si stojí. U Drahoše to ví málokdo.

Miloš Zeman přislíbil, že je ochoten se s Drahošem utkat v debatě. Vyloží v ní Drahoš karty?

Jiné volby

Do hry ve druhém kole vstoupí hlasy části voličů, jejichž kandidát vypadl, a kteří přesto volit půjdou. Své hlasy dají tomu, kdo jim připadá přijatelnější. Anebo budou hlasovat proti tomu, kdo je pro ně zcela nepřijatelný ve snaze odvrátit ten "nejhorší výsledek" – fakticky tedy odevzdají negativní hlas.

Za dva týdny nebudeme volit pouze Drahoše, nebo Zemana. Budeme také hlasovat proti Drahošovi nebo proti Zemanovi. A lze předvídat, že hlasů proti dosluhujícímu prezidentovi, který vyvolává hodně antipatií, bude víc.

Na třetím, čtvrtém a pátém místě se v prvním kole umístili Pavel Fischer, Michal Horáček a Marek Hilšer. Dohromady dostali více než 28 procent hlasů. Pro většinu jejich voličů je přijatelnější Zemanův vyzyvatel z akademie. Záleží samosebou na tom, zda volit přijdou.

Po prvním kole lze každopádně udělat jednoduchý závěr: Favoritem na prezidenta je Jiří Drahoš.