Slavný moderátor se chce ženit. Jenže má problém: Neví kdy ani jak

"Peníze budou, my nebudem, hlavně ať je to zábava," směje se moderátor známý jako Nasty.

Jedna z nejklasičtějších pouček liberálního trhu je francouzské "laissez faire, laissez passer", neboli "nech dělat, nech probíhat". A nebývale s v něm zhlédl i moderátor Evropy 2 Petr Cerha (kterého nejspíš znáte pod přezdívkou Nasty). Ten se totiž chce ženit. Rozhodně to má v plánu, snoubenka Tereza (znáte z Love Islandu) přikyvuje, veselka bude, jenže... Nikdo neví kdy ani jak.

„S Terkou jsme se poznali v Miláně, ona tam tancovala na fashion weeku a já jsem tam vystupoval jako performer. Tam jsme se seznámili, pak jsme se čtyři roky neviděli, pak jsem jí napsal, jestli se mnou nechce jít ven. Teď jsme zasnoubení a tento rok bude svatba,“ přiblížil Nasty pro eXtra.cz, jak vlastně přišel ke své snoubence Tereze Lojkáskové.

Jak bude svatba vypadat, Cerha tuší... ale nebo vlastně možná netuší: „Středně průměrná, tak aby tam byli rodiče a nejbližší kamarádi. Asi nic extrémně přifouklého, ale vlastně teoreticky, co jsou tady dnes na prknech v Dětech ráje, tak si dělají z Terky srandu, že se už těší na svatbu. Takže já vlastně nevím, kolik nás tam bude,“ směje se.

A kolik to bude stát? To je Nastymu vlastně docela jedno: „Já žiju ze dne na den. Co přijde, tak se to holt musí nějak poplácat. Já v podstatě žiju na finanční krizi od té doby, co jsem na vlastní noze, já jenom vím, co mě s Terkou čeká, tak to nějak společně splácáme. To je život. Peníze budou, my nebudem, hlavně ať je to zábava. P*del musí být, i kdyby na chleba nebylo,“ prohlásil.

Uvidíme, s čím dvojice nakonec přijde a zda se opravdu povede udržet svatbu trochu při zemi, nebo naopak vypukne párty století.