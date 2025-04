Věk? Co to je? Jiřina Bohdalová k nezastavení: Nejdřív tančila, teď se zas ohání rýčem

Že už jí je skoro 94? No a co! Legendární Jiřina Bohdalová je zkrátka pořád v plné síle.

Absolutní a nezpochybnitelná legenda českých obrazovek Jiřina Bohdalová měla ještě celkem nedávno zdravotní problémy: Musela na operaci, aby ji lékaři odstranili nádory z krku. Ty byly sice nezhoubné, ale i tak tlačily na průdušnici tak, že by se herečka mohla udusit. Operace byla sice kvůli pokročilému věku Jiřiny poměrně riskantní, ale nakonec vyšla na jedničku a herečka si mohla konečně oddychnout. Jak obrazně, tak doslova.

Kdo by ale čekal, že se starší dámu pak upoutá do ústraní dlouhá rekonvalescence, šeredně by se spletl. Jiřina totiž na žádné zdlouhavé léčení nemá náladu a místo toho řádí jak za mlada: Na sedmdesátinách své dcery se při tanci a hlasitém zpěvu bavila, jak se sluší a patří, a v pátek teď zasadila strom. Vlastníma rukama.

Jiřině je 93 let, skoro 94, protože narozeniny bude mít počátkem května, takže by se nikdo nemohl zlobit, kdyby se akcí, jako je projekt Kořeny osobností v Botanické zahradě v Praze, účastnila jen symbolicky. Jenže na to herečka není zvědavá, místo předstírání radši popadla rýč a zasadila si vlastní strom, vzácnou čínskou davidii listenovou. Kterou pak pro pořádek ještě zalila.

Inu, co dodat. Klobouk dolů.

zdroj: Profimedia.cz