Slzy dojetí v očích: Jana Paulová dostala od dcery ten nejkrásnější dárek

Dcera oznámila radostnou novinu a Jana se neubránila dojetí: Bude dvojnásobnou babičkou!

Oblíbená herečka a dabérka Jana Paulová, kterou můžete znát z Ordinace, Kameňáku či třeba jako záskok v oblíbeném pořadu Prostřeno!, se letos v únoru přidala k prominentnímu klubu sedmdesátnic. A když ji na tiskovce zastihli redaktoři eXtra.cz, přiznala, že ke kulatinám dostala nečekaný, ale skvělý dárek.

„Mě potěšilo, že jsem se toho vůbec dožila. Od dcery jsem dostala úžasný dárek. Ona čeká druhé miminko, takže budu podruhé babička,“ těšila se Jana, které se div nezačaly lesknout slzy v očích, jen když si onu radostnou novinu znovu připomněla.

Neznamená to však, že by ji snad zbytek blízkých ignoroval, dárků a pozorností samozřejmě bylo k mání víc: „Od manžela jsem dostala takový křišťál od mého oblíbeného návrháře, kterého mám opravdu moc ráda. Potom jsem dostala nějaké cesty, voucher na letenku,“ pochlubila se.

Začátek nové životní dekády se pro ni nejspíš ponese ve znamení změn. Chce si totiž lépe ujasnit, co má ještě zapotřebí dělat, a užít si více volného času: „Teď se potřebuji rozhodnout, co budu dělat dál a jaké nabídky vůbec přijmu. Od srpna jsem neměla čas na nic jiného než na práci. Potřebuji teď vypnout, věnovat se rodině a vymyslet, na co si chci udělat čas – a na co nechci,“ usmívala se.