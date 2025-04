Slevy, které potěší peněženku, a produkty, na které nemusíte čekat až do výplaty

Dnešním trendem je šetřit chytře. A kdo by nemiloval ten pocit, když z účtu u pokladny zmizí 20 %? S aplikací Moje dm to jde ještě líp – chytře sbíráte body, lovíte slevy a nakupujete jako profík. Stačí ji mít v mobilu a naučit se pár fíglů. Výhody? Exkluzivní kupony, extra body, digitální účtenky i nákup bez front.

Chytrá appka, kterou máte kdykoliv po ruce

Ať už stojíte v uličce mezi regály nebo si doma v pyžamu plánujete nákup, aplikace Moje dm je vám vždy po boku. V mobilu zabírá minimum místa, ale nabídne maximum užitku, a to od digitální zákaznické karty přes aktuální slevy až po přehled eKuponů a nasbíraných bodů. Můžete si v ní vytvořit nákupní seznam, skenovat produkty přímo v prodejně nebo využít funkci Scan&Go a obejít fronty. Je to takový kapesní pomocník, který ví, co máte rádi, a pomůže vám šetřit čas, peníze i nervy.

Jak si aplikaci Moje dm stáhnout

Popravdě, je to snazší, než se může zdát. Začít šetřit s aplikací Moje dm zvládnete během pár minut. Pokud používáte telefon s Androidem, otevřete Obchod Play, zadejte do vyhledávání "Moje dm" a klikněte na "Instalovat“. Majitelé iPhonů udělají totéž v App Storu. Po stažení se jednoduše přihlásíte ke svému účtu, nebo si během chvilky založíte nový. Jakmile aplikaci propojíte s věrnostním programem active beauty, otevřou se vám dveře k celé řadě výhod – od chytrých kuponů přes přehled nasbíraných bodů až po pohodlné placení bez čekání.

Oblíbený produkt si můžete dovolit dnes

Už není třeba čekat do výplaty. Nákup zboží za body, které nasbíráte během dmLIVE, vám umožní získat slevy na produkty, na které si třeba jinak šetříte, nebo je máte v plánu pořídit až "po výplatě“. Díky tomu si můžete dopřát kvalitní péči, eko domácnost nebo oblíbenou kosmetiku dřív, než byste čekali – a bez výčitek. Každé živé vysílání navíc přináší exkluzivní eKupony, tipy od odborníků a inspiraci, co rozhodně stojí za pozornost. Stačí sledovat, sbírat body a nakupovat chytře.

Jak funguje sbírání bodů během dmLIVE ?

Během živých vysílání dmLIVE, která probíhají přímo v aplikaci Moje dm, můžete sledovat obsah plný tipů na produkty, rozhovorů s odborníky a inspirace z oblasti krásy, péče o tělo, zdraví i domácnosti. A to hlavní? Přímo během těchto streamů se objevují speciální eKupony na extra body nebo slevy, které můžete okamžitě aktivovat.

Stačí mít během vysílání otevřenou aplikaci, být přihlášení k účtu a v pravou chvíli kliknout na kupon. Nasbírané body se pak automaticky přičtou na vaše active beauty konto. Ty můžete později využít k nákupu zboží za body, a to ideálně na produkty, které jste měli v hledáčku, ale třeba jste s nákupem ještě váhali.

Je to zábava, chytrý způsob, jak šetřit, a ještě budete mít přehled o novinkách i osvědčených produktech.