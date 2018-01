Čím se blýskl Miloš Zeman

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Miloš Zeman si chce dát repete na Hradě. Vyhovíte mu?

Mluví za mě pět let práce na Hradě, opakuje Miloš Zeman. K tomu dodává: Ať voliči rozhodnou podle nich! A tak se patří připomenout některé "milníky" Zemanovy hradní pětiletky – ty, kterými se prezident zpravidla nechlubí a na které jste mohli zapomenout.

Tady jsou:

Lež jako hradní věž

V projevu k výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi Zeman pravil, že Ferdinand Peroutka "byl fascinován nacismem". Věhlasnému prvorepublikovému novináři připsal autorství článku "Hitler je gentleman". Historici to označili za nesmysl. Zeman proto pověřil mluvčího a kancléře, aby pro jeho tvrzení našli důkazy. Samosebou nenašli.

Vztah k faktům na úrovni pavlačové drbny prokázal prezident mnohokrát, třeba už během kampaně k minulým prezidentským volbám, kdy šířil informaci, že na zámku Schwarzenbergů Hardegg visí nacistické obrazy s hákovým křížem. Visel tam jen jeruzalémský kříž a kromě toho – zámek už tři sta let rodině nepatří.

V nedělním vystoupení v televizi Nova Zeman potvrdil, že se fakty nezdržuje. Web Demagog.cz, který prověřuje pravdivost výroků, píše, že prezident v něm mluvil fakticky správně jen v 11 případech, jasnou chybu udělal devětkrát. A deset jeho výroků bylo zavádějících (zde).

Milost pro Kajínka

Před svým zvolením Zeman ujišťoval, že milost od něj může očekávat jen ten, kdo "kdo se nedopustil závažného trestného činu, umírá ve vězeňské nemocnici a chce poslední týdny života strávit doma". Nakonec od něj dostala milost celebrita mezi kriminálníky – Jiří Kajínek. Tento nájemný vrah a zloděj se však umřít nechystá, je zdravý jako řípa.

Prezident k milosti suše poznamenal: "Každé (Zemanovo) pravidlo má výjimku." Z toho plyne poučení: Každý Zemanův slib a každá Zemanova zásada mají výjimku.

K*nda sem, k*nda tam

Ve zmíněném nedělním sólu na Nově Zeman sliboval, že v jeho druhé prezidentské pětiletce "šrapnelů" ubude," jinými slovy – prezident (až na výjimky!) bude mluvit slušně.

V listopadu 2014 Zeman šrapnely nešetřil a v rozhlasových Hovorech z Lán vynadal vládě za to, že "zku*vila služební zákon". A když se řeč stočila k vězněným členkám ruské skupiny Pussy Riot, řekl: "Víte, co je to v angličtině pussy?" poučoval zaraženého moderátora a vysvětloval, že to je "k*nda". "K*nda!" zdůraznil. "Takže s prominutím v textech této skupiny je 'k*nda sem, k*nda tam'."

Nic nového. Už dřív Zeman spílal "novinářským ku*vám" a kandidáty sociální demokracie označoval za "debily a fekálie".

… i důvěra sem, tam

Právníkům patrně poklesla čelist, když zaslechli Zemanův výrok "ústavní zvyklosti jsou idiotské".

Zeman už krátce po svém nástupu na Hrad začal razit tezi, že výklad ústavy je na prezidentovi, a po sněmovních volbách pravil, že může nechat zemi celé čtyři roky s vládou, která nezíská důvěru sněmovny. Tento výklad si otestoval v roce 2013, kdy půl roku dovolil řídit stát úřednické vládě svého oblíbence Jiřího Rusnoka. A prošlo mu to.

Tentokrát ho ústavní právníci okřikli a Zeman zacouval. Svůj výrok označil za "hyperbolu, neboli nadsázku."

Vrána k vráně sedá, Zeman…

Nadává na pražskou kavárnu. Sám chodí do jiné "vybrané" společnosti. Při předloňském shromáždění na pražském Albertově k výročí 17. listopadu se Zeman postavil na tribunu s islamobijcem Martinem Konvičkou. A ještě před tím převzal záštitu nad seminářem Konvičkova hnutí v Senátu.

Na zmíněném mítinku velebili Zemana také Českoslovenští vojáci v záloze. Členové tohoto protizápadně orientovaného spolku běhají po lesích a připravují se zadržovat uprchlíky.

Říká se, že vrána k vráně sedá. Je tedy poučné sledovat, kdo se pohybuje v prezidentově blízkosti…

Všichni prezidentovi muži

… a také to, jaké spolupracovníky si Zeman vybírá. Nejviditelnější je trojlístek – kancléř Vratislav Mynář, který propadl u bezpečnostní prověrky, poradce a ruská spojka na Hradě Martin Nejedlý a mluvčí Jiří Ovčáček.

Vědět o sobě dává zejména Ovčáček. Kádruje členy vlády a posílá vzkazy do Bruselu. Na svém facebookovém profilu přirovnal Evropskou unii k nacistické třetí říši. Zemanova soupeře ve finále prezidentských voleb Jiřího Drahoše zase v jednom z tweetů označil za člověka, který má za sebou "absolutně prázdný život bez konkrétního zakotvení”.

Zato Ovčaček už kotvil. Nejdřív v komunistických Haló novinách, kde psal o válečných štváčích z NATO, potom u Zemana, kde se pasoval na viceprezidenta

Varietní číslo s hůlkou

Zemanova zlomyslnost se naplno projevila během loňské vládní krize. Prezident tehdy nalíčil past na Bohuslava Sobotku. Připravil ceremoniál, jako by mu premiér měl předávat demisi. Přinejmenším od rána však ten den věděl, že Sobotka nepřijede na Hrad s demisí, byť ji původně oznámil, ale bude chtít s prezidentem o dalším postupu jen konzultovat.

Přesto Zemanův mluvčí ještě před schůzkou s prezidentem pokynul Sobotkovi, aby se před kamerami "ke své demisi" vyjádřil a Zeman ho hůlkou jako fracka vykázal ke stojanu s mikrofonem. "Nastav si to, támhle to máš to obráceně," peskoval ho.

Když Sobotka na brífinku začal líčit svůj pohled na věc a vysvětlovat, proč demisi nepodává (protože by Zeman mohl odvolat jen jeho a ne celou vládu), prezident se nasupil, otočil se k němu zády a odšoural se do vedlejší místnosti.

Řády pro kamarády

Zeman se dokáže odvděčit, to mu nelze upřít. Na mikinu připínal medaili režisérovi Robertu Sedláčkovi, který se zasloužil o stát tím, že natočil dokument "Miloš Zeman: nekrolog politika a oslava Vysočiny". Kromě toho dekoroval "za zásluhy v oblasti umění" režiséra Filipa Renče, který stál za jeho volebním klipem z roku 2012, kamaráda ze sociální demokracie Frantu Ringa Čecha, autora obrázku Zvířátka obdivují p*ču, i parťáka z voleb Danielu Hůlku.

Viróza z vodky

Vzpomínáte na prezidenta, který před čtyřmi lety vrávoral a klimbal nad korunovačními klenoty? Hradní mluvčí to vysvětlil virózou. Podle svědectví "z místa činu" se ale z prezidenta šířil lihový odér. Vysvětlení bylo nasnadě: Před vyzvednutím klenotů v katedrále sv. Víta navštívil vrchní velitel ruskou ambasádu, kde upevňoval družbu popíjením vodky.

Co by obětavý prezident neudělal pro dobré vztahy s gosudarem Putinem a jeho mocnou Rusí?

Co neví, nepoví

… všechno ostatní však vyžvaní. Vrchní velitel prostě neudrží jazyk za zuby, a to ani ve chvílích, kdy to je potřebné. V debatě na Rokycansku vyklopil výši výkupného, které vláda vyplatila za Češky unesené v Balúčistánu. Dalším únoscům Čechů napověděl, jak si nastavit ceník.

V rozhlasu zase vyzvonil, že se na českém území pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristy. Pokud sledovaný muž informaci zaznamenal (což se dá předpokládat), mohl se uklidit, anebo změnit plán akce.

Poklony Číňanům

Během uplynulých let na Hradě vynikal Zeman uctivostí vůči čínskému politbyru. Na počest nejvyššího čínského politruka Si Ťin-pchinga pořádal recepci a na obloze vybuchovaly ohňostroje. A ještě před tím v Pekingu pravil: "Neučíme vás tržní ekonomiku ani lidská práva, naopak se od vás chceme učit."

Pokud to český prezident myslel vážně, stal se prvním západním politikem, který se v Číně poučil o lidských právech.

S předsedy Senátu a Poslanecké sněmovny Milanem Štěchem a Janem Hamáčkem i premiérem Sobotkou pak poníženost vůči čínské vrchnosti Zeman korunoval prohlášením, v němž dal ruce pryč od politiků, kteří se v Praze setkali s tibetským duchovním vůdcem, 14. dalajlámou. "Pasovali jsme se na rohožku, o kterou si Číňané mohou otřít podrážky," reagoval v ČT diplomat Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA a Rusku.

Dále od Hradu, dále!

Za Zemanova prezidentství a za Zemanova souhlasu nakráčeli před Hrad policisté, postavili na přístupových cestách "checkpointy" a začali kontrolovat ty, kdo přicházejí do hradního areálu. Je to "dočasné" opatření, přijaté v reakci na "zhoršenou bezpečnostní situaci", tvrdilo vnitro shodně s prezidentskou kanceláří.

Kontrolní stanoviště jsou však kolem Hradu už rok a půl a budou tam přinejmenším do doby, dokud na Hradě bude pobývat chráněný druh – jezevec z Vysočiny, jak se Zeman sám označuje.

Měly by skončit někdy po 8. březnu, kdy se uzavře nynější funkční období prezidenta – pokud ovšem Jiří Drahoš dodrží slib, že checkpointy zruší. Mohou ale trvat také dalších dlouhých pět let, když Miloš Zeman na Hradě zůstane.